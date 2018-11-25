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Сергей Семак: был бы за, если бы Дриусси согласился играть за сборную России

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак поддержал идею принятия российского гражданства аргентинским форвардом команды Себастьяном Дриусси.

"Дриусси не может демонстрировать на протяжении всего круга высокий уровень игры. Здесь все зависит не от позиции. Он и слева играл хорошо, и вторым нападающим.

Я был бы только за, если бы Дриусси согласился выступать за сборную России. Сейчас его вызывают в Италию. И это не просто так. Но думаю, что как истинный патриот он хочет играть только за одну сборную", - цитирует Семака Sport24.
Теги: Семак Зенит Дриусси
Вчера, 22:43
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(6)
#5  Frankenstein   (Вчера, 23:12)
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Lokoflesh
Паредаст, что ли?

Дристусси
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#4  Lokoflesh  Third From The Sun (Вчера, 23:04)
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: utekay
Себа - наш парень!

Паредаст, что ли? pensive


--------------------
Believe LOKO (is reaL)

Sportakequalshit
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
#3  SPV 77  Брянск (Вчера, 22:58)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Богданыч походу на грудь принял не хило после Ростова, заносит его
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
#2  Хитрый Лис  Петроград (Вчера, 22:54)
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
ну уж нет, и так иностранщины дохера
Но думаю, что как истинный патриот он хочет играть только за одну сборную

а вот это правильно
у Человека только одна Родина
у человечишек родина где жопе теплее
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#1  utekay  Россия (Вчера, 22:45)
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Себа - наш парень!


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
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