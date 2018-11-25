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Москва Локомотив
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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Сергей Семак: был бы за, если бы Дриусси согласился играть за сборную России
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак поддержал идею принятия российского гражданства аргентинским форвардом команды Себастьяном Дриусси.
"Дриусси не может демонстрировать на протяжении всего круга высокий уровень игры. Здесь все зависит не от позиции. Он и слева играл хорошо, и вторым нападающим.
Я был бы только за, если бы Дриусси согласился выступать за сборную России. Сейчас его вызывают в Италию. И это не просто так. Но думаю, что как истинный патриот он хочет играть только за одну сборную", - цитирует Семака Sport24.
"Дриусси не может демонстрировать на протяжении всего круга высокий уровень игры. Здесь все зависит не от позиции. Он и слева играл хорошо, и вторым нападающим.
Я был бы только за, если бы Дриусси согласился выступать за сборную России. Сейчас его вызывают в Италию. И это не просто так. Но думаю, что как истинный патриот он хочет играть только за одну сборную", - цитирует Семака Sport24.
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