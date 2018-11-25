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Олег Кононов: Еременко лечится, у него перелом

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов сообщил, что полузащитник Роман Еременко не сыграл в домашнем матче 15-го тура РПЛ против "Крыльев Советов" (3:1) из-за перелома.

"Еременко лечится, у него перелом. Это еще до меня у него случилось", — сказал Кононов, общаясь с болельщиками "Спартака" после игры.

При этом Кононов не назвал ориентировочные сроки восстановления футболиста.

Sport24
Теги: Кононов Еременко Спартак
Вчера, 23:16
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(2)
#3  зенитовец  СССР (Вчера, 23:33)
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  •  (3)
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Это он совесть ломает на новый, пиТарасовский, лад.
Регистрация: 22.08.2008 [жалоба]
#2  ВИКНИКСОР   (Вчера, 23:24)
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  •  (5)

Ломка походу.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
#1  zenit47  СПБ (Вчера, 23:21)
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Короче Рому сольют походу
Регистрация: 17.05.2013 [жалоба]
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