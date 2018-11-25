Олег Кононов: Еременко лечится, у него перелом

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов сообщил, что полузащитник Роман Еременко не сыграл в домашнем матче 15-го тура РПЛ против "Крыльев Советов" (3:1) из-за перелома."Еременко лечится, у него перелом. Это еще до меня у него случилось", — сказал Кононов, общаясь с болельщиками "Спартака" после игры.При этом Кононов не назвал ориентировочные сроки восстановления футболиста.