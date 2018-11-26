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Александр Маньяков: ситуация с задержанием Аленичева – раздутая история

Российский футбольный агент Александр Маньяков высказал свое мнение по поводу ситуации с задержанием главного тренера "Енисея" и своего клиента Дмитрия Аленичева по подозрению в управлении автомобиля в состоянии опьянения.

"Считаю, что ситуация с Аленичевым – это обычная история, которая могла бы произойти с любым. Мне кажется, что ситуация очень раздутая. Главного тренера "Енисея" могли специально выдавливать из команды? Руководитель клуба Денис Рубцов достаточно здравый человек и, если бы стояла задача расстаться с главным тренером, он и главный тренер встретились бы, пригласили меня и постарались найти точки соприкосновения, чтобы разойтись.

Те люди, которые могут стоять за этой инсценировкой, должны отдавать себе отчет в том, что Дмитрий Анатольевич для нашего футбола видная фигура. И если начнет говорить – а он может рассказать и по поводу данной ситуации, и о том, что происходит в клубе многое – на пользу это никому не пойдет", - цитирует Маньякова "Спорт-Экспресс".
Теги: Аленичев Енисей
Сегодня, 00:20
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#1  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 01:21)
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Болеет за:
«Зенит»
Меня не интересуют факты вызова полиции (специально- или нет). Непонятно другое. Причем, непонятно - абсолютно! Если не было даже подозрения в употреблении Аленичевым в тот вечер алкоголя, почему именно об этом не пишут? Если просто замяли его отказ от освидетельствования, то, получается, Аленичев, как и многие другие люди (известные или при больших бабках), могут позволять себе ездить пьяными за рулем, и отказываться от освидетельствования, на минуточку. Ну. типа их полицаи пригласили на освидетельствование - а они с прибором на это клали. И без последствий? Ну, тогда КАРАУЛ РОССИИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ! КЛОУНЫ - НА АРЕНУ!


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По жизни свиньи предназначены для забоя. Не в курсе - только сам скот.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
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