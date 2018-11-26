Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Сесар Навас: "Рубин" находится в хорошей форме.Просто у нас не так много побед

Защитник "Рубина" Сесар Навас прокомментировал выступление команды в первом круге чемпионата России.

"Команда находится в хорошей форме. Просто у нас не так много побед, к сожалению. Каждый матч действительно сложный, но нужно продолжать работать, и постараться выигрывать следующие матчи. Спасибо болельщикам за поддержку", - приводит слова испанца Sport24

"Рубин" набрал 21 очко в 15 матчах и занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ.
Теги: Навас Рубин Анжи
Сегодня, 10:53
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.