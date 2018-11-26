"Ростов" пропустил 4 гола после вброса аута - всего в этом сезоне РПЛ забито 6 мячей из аутов

"Ростов" вчера проиграл "Зениту" в матче 15-го тура РПЛ.На 12-й минуте счет открыл форвард петербургской команды Себастьян Дриусси после того, как защитник Александр Анюков далеко ввел мяч из аута в центр штрафной."Ростов" пропустил уже 4-й гол в сезоне после розыгрыша аута. Всего в РПЛ сезона-2018/19 было забито 6 таких мячей.