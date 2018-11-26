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"Ростов" пропустил 4 гола после вброса аута - всего в этом сезоне РПЛ забито 6 мячей из аутов

"Ростов" вчера проиграл "Зениту" в матче 15-го тура РПЛ.

На 12-й минуте счет открыл форвард петербургской команды Себастьян Дриусси после того, как защитник Александр Анюков далеко ввел мяч из аута в центр штрафной.

"Ростов" пропустил уже 4-й гол в сезоне после розыгрыша аута. Всего в РПЛ сезона-2018/19 было забито 6 таких мячей.

Sports.ru
Теги: Ростов Зенит
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#2  avnik  море (Сегодня, 12:35)
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Болеет за:
«Спартак»
Судья свистнул аут.
- Ну, всё - гол, - выдохнули игроки Ростова и побрели к центру поля...


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
#1  Городовой  Россия (Сегодня, 11:06)
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Болеет за:
«Зенит»
В данном случае это мастерство форварда,паспортисты по мячу бы не попали такому даже,не то что в угол отправить без шансов.


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Наше имя всегда - Зенит!Этот выбор простой и точный.Для тебя - это только жизнь.Для меня - это много больше!
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
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