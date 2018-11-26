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"Глушаков мешает работе тренеров "Спартака" уже много лет" - новое заявление "Фратрии"

Крупнейшее объединение болельщиков московского "Спартака" «Фратрия» на своём сайте выступило с заявлением, в котором подробно описало свою позицию относительно пребывания в команде полузащитника Дениса Глушакова.

"В связи с последними событиями в клубе и вокруг него мы считаем необходимым подробно объяснить свою позицию по отношению к Денису Глушакову.

Капитан команды — это игрок, который является её стержнем на поле и вне его. Капитан «Спартака» — это нечто большее, это пример достойного поведения человека в футболе и жизни.

После чемпионского сезона, к сожалению, Глушаков перестал отвечать требованиям, предъявляемым к капитану команды. На всех публичных мероприятиях и событиях Глушаков рассказывал о том, что именно его вклад в победу в чемпионате является основным, а Массимо Каррера — не более чем «физрук». При этом после сезона Каррера объективно оценивал игру Дениса и пообещал его выпускать на поле в том случае, если он будет лучшим на своей позиции.

К сожалению, Глушаков стал добиваться места в основе не спортивными принципами, а интригами внутри команды, в чём ему помогал Роман Пилипчук, желавший занять место Карреры.

Ключевым событием стали выборы капитана команды на сезон-2018/19. За Глушакова было отдано 14 голосов, из которых только два принадлежали игрокам главной команды. Остальные голоса Глушаков получил от игроков "Спартака-2", которых он подговаривал голосовать за себя. За Георгия Джикию, к примеру, было отдано семь голосов игроков первой команды. Факт сам по себе красноречивый. При этом по игровым и человеческим данным на роль капитана объективно претендовал и Квинси Промес.

Даже после избрания капитаном Глушаков не переставал при каждом удобном случае называть Карреру "физруком", который не даёт реального результата, и прилюдно критиковать тренера. Каррера фактически оказался в патовой ситуации. Но история с лайком под постом Дмитрия Назарова выбора ему не оставила — даже с учётом избрания Глушакова капитаном.

Массимо Каррера – не первый тренер, пострадавший от действий Дениса Глушакова. До этого он мешал работе Валерия Карпина, Мурата Якина и Дмитрия Аленичева. Про каждого из них Денис в частных разговорах отзывался крайне нелестно и позволял себе критиковать работу этих специалистов.

Этот интригант не может быть капитаном "Спартака" и не заслуживает нашей поддержки. Когда всем было необходимо работать как одно целое, чтобы преодолевать спады в игре, он ставил свои интересы и выгоду не просто выше командных, а в противовес им, что недопустимо", — говорится в заявлении "Фратрии".
Теги: Глушаков Спартак Каррера
Сегодня, 11:36
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19
(8)
#19  dima94  королев (Сегодня, 12:56)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Ну вот, теперь понятно, кто во всем виноват и почему у Спартака за 16 лет только одно чемпионство... А Кеннеди, случайно не Глушаков "хлопнул"?


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Ворчунишка-хулиган
Регистрация: 29.07.2007 [жалоба]
#18  valerman40  я уже у тебя за спиной (Сегодня, 12:54)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ieskela123
Цитата: nedva
А ты кто такой ярлыки людям навешивать без суда и следствия? Желтой прессе и отморозкам подтрибунным доверяешь, а тренеру и игрокам нет?

Простите... какому тренеру? который 1 матч провел? Каррере доверял. а этому с какого фига? Игрокам? Это каким? ромашке? Понравилась их игра вчера?

+100500. Этим ногомячистам еще долго надо доказывать болельщикам, что они достойны играть в клубе.
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
#17  ieskela123  Воронеж (Сегодня, 12:45)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: nedva
После четырех подряд домашних залётов - да, понравилась

Комбаров лучше Мельгарехо отыграл? Глушак лучше Зобнина играет? ты не стесняйся... расскажи свое экспертное мнение.


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Хорошо, это когда мне хорошо.
Регистрация: 8.08.2012 [жалоба]
#16  nedva  Russia (Сегодня, 12:42)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
ieskela123,
После четырех подряд домашних залётов - да, понравилась
Регистрация: 23.11.2009 [жалоба]
#15  avnik  море (Сегодня, 12:41)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Я тоже сначала на Карреру купился... Но логика страшная штука. ))))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
#14  ieskela123  Воронеж (Сегодня, 12:40)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: nedva
А ты кто такой ярлыки людям навешивать без суда и следствия? Желтой прессе и отморозкам подтрибунным доверяешь, а тренеру и игрокам нет?

Простите... какому тренеру? который 1 матч провел? Каррере доверял. а этому с какого фига? Игрокам? Это каким? ромашке? Понравилась их игра вчера?


--------------------
Хорошо, это когда мне хорошо.
Регистрация: 8.08.2012 [жалоба]
#13  nedva  Russia (Сегодня, 12:35)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ieskela123
сколько Спартачей повылазило глушителя защищать. ох прям оторопь берет. Вы кто такие?Кто то из вас считает что глушак показывает игру чемпионского года?


А ты кто такой ярлыки людям навешивать без суда и следствия? Желтой прессе и отморозкам подтрибунным доверяешь, а тренеру и игрокам нет?
Регистрация: 23.11.2009 [жалоба]
#12  ajax101  Москва (Сегодня, 12:32)
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Глушаков категорически не желает играть в еврокубках (лишние матчи, перелёты, да и 0-7 получить можно) и тянет Спартак в середину таблицы. Стоит весной Спартаку подняться на 4 - 5 места, как Глушаков снова начнёт саботировать работу команды.
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
#11  АРА  г.Пермь (Сегодня, 12:32)
  • 0
  •  (4)

Ваше дело поддерживать команду,а не лезть в команду со своим мнением,там сами разберутся,а вы только мешаете.
Регистрация: 28.11.2008 [жалоба]
#10  ieskela123  Воронеж (Сегодня, 12:31)
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
сколько Спартачей повылазило глушителя защищать. ох прям оторопь берет. Вы кто такие?Кто то из вас считает что глушак показывает игру чемпионского года?


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Хорошо, это когда мне хорошо.
Регистрация: 8.08.2012 [жалоба]
#9  Он_вам_не_димон  Москвобад (Сегодня, 12:25)
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
intrigi rassledovaniya


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путин - вор
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
#8  dreamcatcher   (Сегодня, 12:16)
  • +3
  •  (9)

Идите ннах, гниды! Уничтожить вашу Сратрию надо!!! Сборище тупых гопников!!! rage
Регистрация: 28.05.2014 [жалоба]
#7  Ахилл  Ульяновск (Сегодня, 12:14)
  • -4
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Отвалите от Глушака, мать вашу...Команду надо поддержать в трудный период, а не обсирать игроков, пусть даже и заслуженно. Хотя, тут еще поспорить можно.


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achill. Нас мало, но мы-греки!
Регистрация: 27.04.2017 [жалоба]
#6  Realist2000   (Сегодня, 12:14)
  • +4
  •  (10)
online

Надо бы эту фратрию кому-нибудь безвозмездно передать - после федуна главные вредители команды.
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
#5  следующий   (Сегодня, 12:07)
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Челси»
Значит это Глушаков виноват в плохой игре команды.
Ну тогда всё просто, выгнать его и команда вечный чемпион.
Регистрация: 14.12.2012 [жалоба]
#4  Medv51  Россия (Сегодня, 12:05)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Молодцы это их мнение , но есть и другие мнения , так что никто не запрещает им выразить своё !!!
Хоть не закинули его семейные трудности и то хорошо .
А по тренерам что всех подставлял или плёл интриги , ну теневой управленец прям )))


--------------------
Вперёд КБ !!!!
Регистрация: 24.02.2014 [жалоба]
#3  nedva  Russia (Сегодня, 11:58)
  • -3
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Капитана Спартака выбирали игроки Спартака-2... А почему не Ахмата или Факела?
Бред какой-то... Фратрия в полном составе присутствовала и свечки держала, когда Каррера голоса подсчитывал?
Задолбали уже эти фанатики! Не мешайте команде подниматься, идиоты!
Регистрация: 23.11.2009 [жалоба]
#2  Lord  Подольск-Москва-Тверь (Сегодня, 11:56)
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
ЦСКА
до этого он мешал работе Валерия Карпина, Мурата Якина и Дмитрия Аленичева.
А что ж раньше тогда молчали, если это правда? То есть всех остальных сплавить это "ну ладно бывает", а как Карреру - "вот он удод то какой" Не понимаю я этого. Глушаков хороший игрок, но в человеческом плане никогда не нравился - мутная он личность, лично мое мнение....
Регистрация: 11.07.2006 [жалоба]
#1  Джонни  Краснодар сити (Сегодня, 11:45)
  • -1
  •  (11)
Болеет за:
«Кубань»
Коли так, Глушак воистину свинья.


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10 лет
Регистрация: 23.06.2008 [жалоба]
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