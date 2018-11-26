Игорь Черевченко: задача тульского "Арсенала" - войти в десятку по итогам сезона

Главный тренер "Арсенала" Игорь Черевченко подвел итоги проигранного матча с "Краснодаром" (0:3)."Мы не заслужили такого поражения, у нас моментов было не меньше. Но "Краснодар" использовал свои шансы, а мы – нет. Плюс, футбол состоит из ошибок, и мы их сделали, за которые в итоге поплатились.То, что мы хотели увидеть тренерским штабом, мы увидели. Плюсы и минусы. Нужно работать, горевать не стоит, жизнь на этом не останавливается. Еще есть матчи впереди, а затем будут сборы.Наши задачи? нам нужно быть в 10-ке по итогам сезона", - сказал Черевченко.