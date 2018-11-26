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Игорь Черевченко: задача тульского "Арсенала" - войти в десятку по итогам сезона

Главный тренер "Арсенала" Игорь Черевченко подвел итоги проигранного матча с "Краснодаром" (0:3).

"Мы не заслужили такого поражения, у нас моментов было не меньше. Но "Краснодар" использовал свои шансы, а мы – нет. Плюс, футбол состоит из ошибок, и мы их сделали, за которые в итоге поплатились.

То, что мы хотели увидеть тренерским штабом, мы увидели. Плюсы и минусы. Нужно работать, горевать не стоит, жизнь на этом не останавливается. Еще есть матчи впереди, а затем будут сборы.

Наши задачи? нам нужно быть в 10-ке по итогам сезона", - сказал Черевченко.

"СЭ"
Теги: Черевченко Арсенал Тула Краснодар
Сегодня, 11:48
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