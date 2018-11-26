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Рамиль Шейдаев: в матче со "Спартаком" было достаточно много несправедливости, но судьи ведь тоже люди

Нападающий "Крыльев Советов" Рамиль Шейдаев прокомментировал ситуацию с неназначенным пенальти в ворота "Спартака" в матче 15-го тура чемпионата России (1:3).

"Пенальти был, тут даже говорить не о чем. Все отчетливо видно на повторе. Что тут скажешь... Вообще было достаточно несправедливости в этом матче. Но с другой стороны ведь судьи тоже люди и могут ошибаться", - сказал игрок.

Пресс-служба "Крыльев Советов"
Теги: Крылья Советов Спартак Шейдаев
Сегодня, 12:07
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#1  F.Totti.   (Сегодня, 12:16)
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иди нах..
Регистрация: 11.10.2018 [жалоба]
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