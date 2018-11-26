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Суд над Аленичевым состоится 26 декабря - его будет судить Черданцев

Вопрос о лишении водительских прав главного тренера "Енисея" Дмитрия Аленичева должен решиться перед Новым годом.

Дата судебного слушания по его делу назначена на 26 декабря. Судьей на процессе будет однофамилец известного спортивного комментатора — Алексей Валерьевич Черданцев.

Напомним, 19 ноября в СМИ и социальных сетях появилась информация о том, что Дмитрия Аленичева поймали пьяным за рулем сотрудники ГИБДД. От медосвидетельствования на месте он отказался. Позже тренер заявил, что был абсолютно трезв в ту ночь, пил только безалкогольное пиво, а все случившееся - это четко спланированная акция.

Телеканал 360
Теги: Аленичев Черданцев Енисей
Сегодня, 12:54
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