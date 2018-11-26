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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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Источник: наставник "Баварии" будет отправлен в отставку в случае поражения в матче ЛЧ с "Бенфикой"
Источник: наставник "Баварии" будет отправлен в отставку в случае поражения в матче ЛЧ с "Бенфикой"
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Суд над Аленичевым состоится 26 декабря - его будет судить Черданцев
Вопрос о лишении водительских прав главного тренера "Енисея" Дмитрия Аленичева должен решиться перед Новым годом.
Дата судебного слушания по его делу назначена на 26 декабря. Судьей на процессе будет однофамилец известного спортивного комментатора — Алексей Валерьевич Черданцев.
Напомним, 19 ноября в СМИ и социальных сетях появилась информация о том, что Дмитрия Аленичева поймали пьяным за рулем сотрудники ГИБДД. От медосвидетельствования на месте он отказался. Позже тренер заявил, что был абсолютно трезв в ту ночь, пил только безалкогольное пиво, а все случившееся - это четко спланированная акция.
Телеканал 360
Дата судебного слушания по его делу назначена на 26 декабря. Судьей на процессе будет однофамилец известного спортивного комментатора — Алексей Валерьевич Черданцев.
Напомним, 19 ноября в СМИ и социальных сетях появилась информация о том, что Дмитрия Аленичева поймали пьяным за рулем сотрудники ГИБДД. От медосвидетельствования на месте он отказался. Позже тренер заявил, что был абсолютно трезв в ту ночь, пил только безалкогольное пиво, а все случившееся - это четко спланированная акция.
Телеканал 360
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