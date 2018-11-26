Сергей Прядкин: по сравнению с прошлым сезоном посещаемость выросла на 30%

Президент РПЛ Сергей Прядкин заявил, что посещаемость лиги в нынешнем сезоне увеличилась на треть."Средняя посещаемость выше прошлого сезона примерно на 30%. Конечно, велика заслуга лидеров, которые ведут большую работу по привлечению болельщиков. На примере "Локомотива" можем увидеть менеджмент, который занимается этим направлением и достигает определенных целей", — сказал Прядкин журналистам.