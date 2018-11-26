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9 недоступных игроков. 3 игрока на не своих позициях. 2 дня на подготовку. О тактике победного плана Семака
Победа «Зенита» над «Ростовом» дорогого стоит, тренерский штаб готовил команду в условиях жестких ограничений. Были недоступны по разным причинам – Нету, Маммана, Смольников, Шатов, Лодыгин. Давно травмированы Жирков и Нобоа, сюда можно добавить Кокорина. Кроме того, проблемы со здоровьем были у Дзюбы и Маркизио, оба почти не тренировались с командой в общей группе. Итого – 10 игроков, почти целый состав.
Сборники вернулись в расположение команды в четверг и пятницу. Только четверо игроков основы (Дриусси, Эрнани, Анюков и Иванович) были с Семаком эти 2 недели. Остальные отрабатывали новую схему в максимально сжатые сроки.
Новая тактика «Зенита»
Ранее Сергей Семак уже применял схему 3-5-2, но против «Ростова» сразу 3 игрока сыграли на непривычных позициях, а акценты в выстраивании атак изменились. «Зенит» отказался от неработающих инструментов (наконец-то) продвижения атак через центр и полноценно перешёл на фланговую игру + забросы из глубины. Схему в атаке можно обозначить – 3-1-4-2, но с оговоркой, что у Дриусси широкая роль. При обороне также важно выделить Паредеса, который чаще располагался глубоко между линиями, страховал фланг и формировал 5-1-3-1.
Это рационально и разумно, у «Ростова» стабильный пятиугольник 3-2 в центре поля, который не разваливается при резких сменах векторов атаки. Атаки через центр реализовывать сложно из-за ловушек в этом пятиугольнике. Полуфланги перед штрафной качественно страхуются крайними центральными защитниками «Ростова». Концептуально остаётся не так много возможностей в атаке, главная - фланги и зоны за спинами крайних защитников, которые часто не успевают вернуться. На этом и сыграл Сергей Богданович.
Семак поставил крайними защитниками в пятерке скоростных сильных в дриблинге игроков – Кузяева и Мака, которые включались высоко первым темпом даже в быстрые атаки. На каждом фланге им помогали высокоинтенсивные и выносливые ролевики – Ерохин и Эрнани. Оба при этом активно участвовали в контрпрессинге при потерях. Мак на своем фланге сделал 10 обводок, 50% успешных, померкам РПЛ – мощные цифры. Некоторые обводки он сделал против двух соперников. Словак впервые сыграл левого защитника, выдержал темп и объем работы. 9 овладеваний мячом, больше только у Ивановича и Анюкова. Идея поставить правоногого игрока на левый фланг прозрачна, от него требовались смещения на дриблинге в центр с фланга.
Кузяев в обороне тоже сработал эффективно, допустил несколько позиционных помарок, но в целом по объему выдал очередной топовый матч. Огромный объем скоростных подключений в атаку, даже в концовке, когда сил было минимум, Далер по умолчанию первый кто выдает очередной спринт, чтобы поддержать атаку. Вишенка на торте - лучший в обеих командах по отборам 9 (7 успешных), большинство против Скопинцева, что дорогого стоит.
Ставка на фланги сработала. Удалось заработать:
- голевой розыгрыш аута;
- опаснейший угловой на 4-ой минуте, где Эрнани бил с 4-5 метров после открывания на ближней штанге из глубины;
- фланговый проход Эрнани с прострелом, Дриусси замкнуть не успел, далее простреливал Мак уже с другого фланга, Дзюба не попал в створ с линии вратарской;
- проход Мака на дриблинге в штрафную, после чего его снесли. Пенальти был справедливо не назначен, Мак далеко отпустил мяч;
- гол Ерохина, трио Дриусси-Эрнани-Кузяев разыграли мяч на фланге и вывели аргентинца на идеальную для кросса позицию – боковую линию штрафной;
- выход Дриусси 1 в 1 с вратарем на 84-ой минуте.
Проблемы в опорной зоне были замаскированы, но никуда не делись
Не помогло даже усиление центральной зоны двумя объемными ролевиками и страховка крайними ЦЗ. Слишком часто «Зенит» позволял бить издали, удары Гулиева не успевали накрывать Анюков, дважды Эрнани (в том числе попадание в перекладину), Паредес и Ерохин. Это было малоперспективно, 12 ударов из-за штрафной многовато, в конце концов даже Гулиев выстрелил в створ (в перекладину).
Стандарты «Ростова»
Из 5 ударов из штрафной, только 1 «Ростов» нанес с игры (Скопинцев с 15 метров, удар заблокировали), остальные 4 были нанесены после навесных стандартов и из борьбы. Несколько с дальней штанги, где при навесах с правого фланга «Зенита» почему-то Анюков в одиночку встречал двух соперников. Пример ниже, типичная история, Анюков один на дальней штанге. Никакой хитрой комбинации, скрещиваний или блоков там нет, зону дальней штанги просто и прямолинейно перегружают, Анюков остается один против троих. За это «Зенит» могли наказать.
MVP матча
Дриусси выдал интенсивность прессинга в первой линии на топовом уровне, слкадывается впечатление, что в прессинге он вообще не останавливается. Отборов и перехватов было мало, но статистика не отборажает неоценимое давление, которое оказывал аргентинец. 5 овладеваний – тоже неплохо для нападающего.
Специфика передач Дриусси – между линиями и под давлением со всех сторон, необходимо сильный тайминг, техника и видение поля. Против «Ростова» в этих компонентах Дриусси сыграл лучший матч за все время в «Зените» с учетом разнообразия задач – перегруз флангов и полуфлангов, смещения в глубину. 33 передачи при 94% точности, просто аномальные цифры для нападающего.
Дриусси оформил гол+пас, выход 1 в 1, полезные обманные рывки при фланговых атаках, а также забегания по дуге на стандартах. Очередной топ матч в его исполнении.
Коротко о важном:
- Анюков отлично сыграл крайнего центрального защитника. Лучший по овладеваниям – 16. Снял несколько опасных верховых забросов. Сделал все, чтобы максимально помешать реализацию большинства при подачах на дальнюю штангу, а также стал полноценным пасующим защитником.
- Матч против «Ростова» показал насколько важно прессинговать «Зенит». Гости отказались от прессинга до центральной линии (не считая статичных розыгрышей) и даже после перехода на их половину поля выбрасывались осторожно. В результате, кроме Паредеса, исполнять многочисленные диагонали и забросы стали Анюков, Иванович, Мевля (организовал 1 в 1 для Дзюбы) и Ерохин. При этом на поле не было 2х главных пасующих защитников – Нету и Мамманы, которые бы добавили вариативности в длинных передачах, оба часто используют плотные передачи низом.
- Эрнани оценивают через призму прошлых провалов. В этом матче он тоже ошибался, что было ожидаемо при его использовании глубоко во флангах, но это все равно качественный матч – несколько опасных проходов по правому флангу, опасный момент после углового, голевая борьба перед голом Дриусси. Эрнани очень мягкий в борьбе и отборе, традиционно низкий процент успеха (30 и 20%), но он берет интенсивностью и скоростью, особенно в прессинге. Это допустимо, когда в центре играет тройка ЦП, при старой схеме 4-2-3-1\4-4-2 мы бы снова охали и ахали, особенно от его действий в переходных фазах.
- Иванович наконец отдохнул и "забрал" все эпизоды в которых участвовал. 100% верховых дуэлей, 100% всей борьбы, 15 овладеваний. Самое главное, в качестве центрального страхующего сербу удобнее всего руководить обороной подсказками и командами, настоящий мозговой центр. Надежный как автомат Калашникова. Его появление на позиции центрального в тройке ожидалось очень давно (в предыдущем матче с тройкой ЦЗ эту роль играл Маммана), вышло даже лучше ожиданий.
Резолюция
Семак строил план с оглядкой на целый состав выбывших, сразу трое игроков играл на непривычных позициях. Для этого качественно была отработана подстраховка (Паредес страховал фланг Мака, Анюков читал игру при позиционных недоработках Кузяева). «Зенит» подкрепил победу россыпью моментов, причем 2 явных не реализовал (выхода Дриусси и Дзюбы 1 в 1). «Ростов» вполне мог забить после фланговых подач со стандартов, но этого очень мало. При этом у Карпина было гораздо больше возможностей подготовить команду к «Зениту» за 2 недели. Всего 4 сборника покинули южан на это время, всего 2 из них вышли в старте. Тренерский штаб «Зенита» провел большую, смелую и рациональную работу.
Вячеслав Залевский, Rusfootball.info. Группа автора в ВК и Телеграме.
Использована статистика InStat. Фото - "ФК Зенит"/Вячеслав Евдокимов
Сборники вернулись в расположение команды в четверг и пятницу. Только четверо игроков основы (Дриусси, Эрнани, Анюков и Иванович) были с Семаком эти 2 недели. Остальные отрабатывали новую схему в максимально сжатые сроки.
Новая тактика «Зенита»
Ранее Сергей Семак уже применял схему 3-5-2, но против «Ростова» сразу 3 игрока сыграли на непривычных позициях, а акценты в выстраивании атак изменились. «Зенит» отказался от неработающих инструментов (наконец-то) продвижения атак через центр и полноценно перешёл на фланговую игру + забросы из глубины. Схему в атаке можно обозначить – 3-1-4-2, но с оговоркой, что у Дриусси широкая роль. При обороне также важно выделить Паредеса, который чаще располагался глубоко между линиями, страховал фланг и формировал 5-1-3-1.
Это рационально и разумно, у «Ростова» стабильный пятиугольник 3-2 в центре поля, который не разваливается при резких сменах векторов атаки. Атаки через центр реализовывать сложно из-за ловушек в этом пятиугольнике. Полуфланги перед штрафной качественно страхуются крайними центральными защитниками «Ростова». Концептуально остаётся не так много возможностей в атаке, главная - фланги и зоны за спинами крайних защитников, которые часто не успевают вернуться. На этом и сыграл Сергей Богданович.
Семак поставил крайними защитниками в пятерке скоростных сильных в дриблинге игроков – Кузяева и Мака, которые включались высоко первым темпом даже в быстрые атаки. На каждом фланге им помогали высокоинтенсивные и выносливые ролевики – Ерохин и Эрнани. Оба при этом активно участвовали в контрпрессинге при потерях. Мак на своем фланге сделал 10 обводок, 50% успешных, померкам РПЛ – мощные цифры. Некоторые обводки он сделал против двух соперников. Словак впервые сыграл левого защитника, выдержал темп и объем работы. 9 овладеваний мячом, больше только у Ивановича и Анюкова. Идея поставить правоногого игрока на левый фланг прозрачна, от него требовались смещения на дриблинге в центр с фланга.
Кузяев в обороне тоже сработал эффективно, допустил несколько позиционных помарок, но в целом по объему выдал очередной топовый матч. Огромный объем скоростных подключений в атаку, даже в концовке, когда сил было минимум, Далер по умолчанию первый кто выдает очередной спринт, чтобы поддержать атаку. Вишенка на торте - лучший в обеих командах по отборам 9 (7 успешных), большинство против Скопинцева, что дорогого стоит.
Ставка на фланги сработала. Удалось заработать:
- голевой розыгрыш аута;
- опаснейший угловой на 4-ой минуте, где Эрнани бил с 4-5 метров после открывания на ближней штанге из глубины;
- фланговый проход Эрнани с прострелом, Дриусси замкнуть не успел, далее простреливал Мак уже с другого фланга, Дзюба не попал в створ с линии вратарской;
- проход Мака на дриблинге в штрафную, после чего его снесли. Пенальти был справедливо не назначен, Мак далеко отпустил мяч;
- гол Ерохина, трио Дриусси-Эрнани-Кузяев разыграли мяч на фланге и вывели аргентинца на идеальную для кросса позицию – боковую линию штрафной;
- выход Дриусси 1 в 1 с вратарем на 84-ой минуте.
Проблемы в опорной зоне были замаскированы, но никуда не делись
Не помогло даже усиление центральной зоны двумя объемными ролевиками и страховка крайними ЦЗ. Слишком часто «Зенит» позволял бить издали, удары Гулиева не успевали накрывать Анюков, дважды Эрнани (в том числе попадание в перекладину), Паредес и Ерохин. Это было малоперспективно, 12 ударов из-за штрафной многовато, в конце концов даже Гулиев выстрелил в створ (в перекладину).
Стандарты «Ростова»
Из 5 ударов из штрафной, только 1 «Ростов» нанес с игры (Скопинцев с 15 метров, удар заблокировали), остальные 4 были нанесены после навесных стандартов и из борьбы. Несколько с дальней штанги, где при навесах с правого фланга «Зенита» почему-то Анюков в одиночку встречал двух соперников. Пример ниже, типичная история, Анюков один на дальней штанге. Никакой хитрой комбинации, скрещиваний или блоков там нет, зону дальней штанги просто и прямолинейно перегружают, Анюков остается один против троих. За это «Зенит» могли наказать.
MVP матча
Дриусси выдал интенсивность прессинга в первой линии на топовом уровне, слкадывается впечатление, что в прессинге он вообще не останавливается. Отборов и перехватов было мало, но статистика не отборажает неоценимое давление, которое оказывал аргентинец. 5 овладеваний – тоже неплохо для нападающего.
Специфика передач Дриусси – между линиями и под давлением со всех сторон, необходимо сильный тайминг, техника и видение поля. Против «Ростова» в этих компонентах Дриусси сыграл лучший матч за все время в «Зените» с учетом разнообразия задач – перегруз флангов и полуфлангов, смещения в глубину. 33 передачи при 94% точности, просто аномальные цифры для нападающего.
Дриусси оформил гол+пас, выход 1 в 1, полезные обманные рывки при фланговых атаках, а также забегания по дуге на стандартах. Очередной топ матч в его исполнении.
Коротко о важном:
- Анюков отлично сыграл крайнего центрального защитника. Лучший по овладеваниям – 16. Снял несколько опасных верховых забросов. Сделал все, чтобы максимально помешать реализацию большинства при подачах на дальнюю штангу, а также стал полноценным пасующим защитником.
- Матч против «Ростова» показал насколько важно прессинговать «Зенит». Гости отказались от прессинга до центральной линии (не считая статичных розыгрышей) и даже после перехода на их половину поля выбрасывались осторожно. В результате, кроме Паредеса, исполнять многочисленные диагонали и забросы стали Анюков, Иванович, Мевля (организовал 1 в 1 для Дзюбы) и Ерохин. При этом на поле не было 2х главных пасующих защитников – Нету и Мамманы, которые бы добавили вариативности в длинных передачах, оба часто используют плотные передачи низом.
- Эрнани оценивают через призму прошлых провалов. В этом матче он тоже ошибался, что было ожидаемо при его использовании глубоко во флангах, но это все равно качественный матч – несколько опасных проходов по правому флангу, опасный момент после углового, голевая борьба перед голом Дриусси. Эрнани очень мягкий в борьбе и отборе, традиционно низкий процент успеха (30 и 20%), но он берет интенсивностью и скоростью, особенно в прессинге. Это допустимо, когда в центре играет тройка ЦП, при старой схеме 4-2-3-1\4-4-2 мы бы снова охали и ахали, особенно от его действий в переходных фазах.
- Иванович наконец отдохнул и "забрал" все эпизоды в которых участвовал. 100% верховых дуэлей, 100% всей борьбы, 15 овладеваний. Самое главное, в качестве центрального страхующего сербу удобнее всего руководить обороной подсказками и командами, настоящий мозговой центр. Надежный как автомат Калашникова. Его появление на позиции центрального в тройке ожидалось очень давно (в предыдущем матче с тройкой ЦЗ эту роль играл Маммана), вышло даже лучше ожиданий.
Резолюция
Семак строил план с оглядкой на целый состав выбывших, сразу трое игроков играл на непривычных позициях. Для этого качественно была отработана подстраховка (Паредес страховал фланг Мака, Анюков читал игру при позиционных недоработках Кузяева). «Зенит» подкрепил победу россыпью моментов, причем 2 явных не реализовал (выхода Дриусси и Дзюбы 1 в 1). «Ростов» вполне мог забить после фланговых подач со стандартов, но этого очень мало. При этом у Карпина было гораздо больше возможностей подготовить команду к «Зениту» за 2 недели. Всего 4 сборника покинули южан на это время, всего 2 из них вышли в старте. Тренерский штаб «Зенита» провел большую, смелую и рациональную работу.
Вячеслав Залевский, Rusfootball.info. Группа автора в ВК и Телеграме.
Использована статистика InStat. Фото - "ФК Зенит"/Вячеслав Евдокимов
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