"Енисей" - о матче с "Ахматом": готовимся провести игру в манеже

Согласно решения Бюро Исполкома РФС "Енисей" готовится к проведению матча 16-го тура РПЛ с "Ахматом" в манеже "Футбол-Арена Енисей": https://t.co/qduEi8UD5O



Подробности в комментарии спортивного директора ФК "Енисей" Дениса Петровского. pic.twitter.com/C4lmQOKhh4 — ФК «Енисей» (@FCEnisey) November 26, 2018

Красноярский "Енисей" настаивает на проведении матча 16-го тура чемпионата России с "Ахматом" 1 декабря в манеже.Напомним, что РФС разрешил "Енисею" в виде исключения провести матч с грозненцами в манеже из-за холодной погоды в Красноярске. Однако "Ахмат" и РПЛ оспорили это решение.