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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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"Енисей" - о матче с "Ахматом": готовимся провести игру в манеже
Красноярский "Енисей" настаивает на проведении матча 16-го тура чемпионата России с "Ахматом" 1 декабря в манеже.
Напомним, что РФС разрешил "Енисею" в виде исключения провести матч с грозненцами в манеже из-за холодной погоды в Красноярске. Однако "Ахмат" и РПЛ оспорили это решение.
Согласно решения Бюро Исполкома РФС "Енисей" готовится к проведению матча 16-го тура РПЛ с "Ахматом" в манеже "Футбол-Арена Енисей": https://t.co/qduEi8UD5O— ФК «Енисей» (@FCEnisey) November 26, 2018
Подробности в комментарии спортивного директора ФК "Енисей" Дениса Петровского. pic.twitter.com/C4lmQOKhh4
Напомним, что РФС разрешил "Енисею" в виде исключения провести матч с грозненцами в манеже из-за холодной погоды в Красноярске. Однако "Ахмат" и РПЛ оспорили это решение.
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