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"Енисей" - о матче с "Ахматом": готовимся провести игру в манеже

Красноярский "Енисей" настаивает на проведении матча 16-го тура чемпионата России с "Ахматом" 1 декабря в манеже.



Напомним, что РФС разрешил "Енисею" в виде исключения провести матч с грозненцами в манеже из-за холодной погоды в Красноярске. Однако "Ахмат" и РПЛ оспорили это решение.
Теги: Енисей Ахмат
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