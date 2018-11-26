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Голкипер "Анжи": нам не разрешили тренироваться на "Анжи-Арене"? Не знаю. Просто отменили тренировку, сказали – выходной

Голкипер "Анжи" Юрий Дюпин не готов комментировать информацию о том, что команде не разрешили тренироваться на "Анжи Арене" из-за долгов по аренде стадиона.

"Про это я не слышал. Просто у нас сегодня была запланирована тренировка, но объявили, что выходной. Вот и все", - цитирует Дюпина "Спорт-Экспресс".
Теги: Дюпин Анжи
Сегодня, 16:29
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#3  Он_вам_не_димон  Москвобад (Сегодня, 16:53)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: karfagen
самый простой ответ на новости из Махачкалы такого плана будут - снимайтесь с турнира.
но это такой позор для высшей лиги любой страны..

norm, ni4e, naydut ob'asnenie, ne bespokoites)))


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путин - вор
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
#2  karfagen  Dresden (Сегодня, 16:42)
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Болеет за:
«Спартак»
самый простой ответ на новости из Махачкалы такого плана будут - снимайтесь с турнира.
но это такой позор для высшей лиги любой страны..


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JEDEM DAS SEINE.
Регистрация: 14.02.2010 [жалоба]
#1  Он_вам_не_димон  Москвобад (Сегодня, 16:30)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
da 4e trenirovatsa, vsyo ravno igraete 4erez pen kolodu))))


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путин - вор
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
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