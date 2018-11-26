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Роман Широков: будущее Хохлова? Все зависит от результата

Заместитель генерального директора "Динамо" по спортивной деятельности Роман Широков заявил, что будущее тренерского штаба Дмитрия Хохлова напрямую зависит от результата, который покажет команда в двух оставшихся матчах чемпионата России.

– Почему команда так неудачно играет с аутсайдерами чемпионата, но берет очки с "Зенитом" и ЦСКА?

– Дело в том, что с аутсайдерами нам нужно больше атаковать, а у нас не совсем хорошо в атакующей линии. Как правильно говорит главный тренер, у нас хромает реализация. Нужно добавлять в позиционном нападении. Тренерский штаб это прекрасно знает, понимает, работает над этим. Просто не всегда удается реализовать задуманное.

– Тренерскому штабу стоит волноваться за свое будущее в "Динамо"?

– Все зависит от результата, как и везде.

– В последних матчах его нет.

– Мы не ориентируемся на последние матчи. В последнее время – да, ситуация стала немного хуже. Но я надеюсь, что тренерский штаб сможет выправить ситуацию, у нас есть еще два матча. Все возможно.

– До перерыва никаких перестановок уже не будет?

– До перерыва точно ничего не будет.

– Есть возможности для усиления атакующей линии зимой?

– Возможности есть. Осталось их реализовать. Безусловно, есть планы усилить атакующую линию, тренер на это указывает. Мы уже над этим работаем, есть кое-какие кандидаты.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Широков Хохлов
Сегодня, 16:50
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#1  Он_вам_не_димон  Москвобад (Сегодня, 16:55)
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online
Болеет за:
«Спартак»
skazal kak otrezal)))))


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путин - вор
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
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