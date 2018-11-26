Роман Широков: будущее Хохлова? Все зависит от результата

Заместитель генерального директора "Динамо" по спортивной деятельности Роман Широков заявил, что будущее тренерского штаба Дмитрия Хохлова напрямую зависит от результата, который покажет команда в двух оставшихся матчах чемпионата России.– Дело в том, что с аутсайдерами нам нужно больше атаковать, а у нас не совсем хорошо в атакующей линии. Как правильно говорит главный тренер, у нас хромает реализация. Нужно добавлять в позиционном нападении. Тренерский штаб это прекрасно знает, понимает, работает над этим. Просто не всегда удается реализовать задуманное.– Все зависит от результата, как и везде.– Мы не ориентируемся на последние матчи. В последнее время – да, ситуация стала немного хуже. Но я надеюсь, что тренерский штаб сможет выправить ситуацию, у нас есть еще два матча. Все возможно.– До перерыва точно ничего не будет.– Возможности есть. Осталось их реализовать. Безусловно, есть планы усилить атакующую линию, тренер на это указывает. Мы уже над этим работаем, есть кое-какие кандидаты.