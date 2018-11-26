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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Роман Широков: будущее Хохлова? Все зависит от результата
Заместитель генерального директора "Динамо" по спортивной деятельности Роман Широков заявил, что будущее тренерского штаба Дмитрия Хохлова напрямую зависит от результата, который покажет команда в двух оставшихся матчах чемпионата России.
– Почему команда так неудачно играет с аутсайдерами чемпионата, но берет очки с "Зенитом" и ЦСКА?
– Дело в том, что с аутсайдерами нам нужно больше атаковать, а у нас не совсем хорошо в атакующей линии. Как правильно говорит главный тренер, у нас хромает реализация. Нужно добавлять в позиционном нападении. Тренерский штаб это прекрасно знает, понимает, работает над этим. Просто не всегда удается реализовать задуманное.
– Тренерскому штабу стоит волноваться за свое будущее в "Динамо"?
– Все зависит от результата, как и везде.
– В последних матчах его нет.
– Мы не ориентируемся на последние матчи. В последнее время – да, ситуация стала немного хуже. Но я надеюсь, что тренерский штаб сможет выправить ситуацию, у нас есть еще два матча. Все возможно.
– До перерыва никаких перестановок уже не будет?
– До перерыва точно ничего не будет.
– Есть возможности для усиления атакующей линии зимой?
– Возможности есть. Осталось их реализовать. Безусловно, есть планы усилить атакующую линию, тренер на это указывает. Мы уже над этим работаем, есть кое-какие кандидаты.
"Спорт-Экспресс"
– Почему команда так неудачно играет с аутсайдерами чемпионата, но берет очки с "Зенитом" и ЦСКА?
– Дело в том, что с аутсайдерами нам нужно больше атаковать, а у нас не совсем хорошо в атакующей линии. Как правильно говорит главный тренер, у нас хромает реализация. Нужно добавлять в позиционном нападении. Тренерский штаб это прекрасно знает, понимает, работает над этим. Просто не всегда удается реализовать задуманное.
– Тренерскому штабу стоит волноваться за свое будущее в "Динамо"?
– Все зависит от результата, как и везде.
– В последних матчах его нет.
– Мы не ориентируемся на последние матчи. В последнее время – да, ситуация стала немного хуже. Но я надеюсь, что тренерский штаб сможет выправить ситуацию, у нас есть еще два матча. Все возможно.
– До перерыва никаких перестановок уже не будет?
– До перерыва точно ничего не будет.
– Есть возможности для усиления атакующей линии зимой?
– Возможности есть. Осталось их реализовать. Безусловно, есть планы усилить атакующую линию, тренер на это указывает. Мы уже над этим работаем, есть кое-какие кандидаты.
"Спорт-Экспресс"
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