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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Забуксовавший "Локомотив", расклеившиеся "Крылья". Сборная неудачников 15-го тура
На этот раз больше всех в сборную слабейших игроков тура делегировали действующий чемпион России и самарский клуб, но и других представителей команд нашего чемпионата мы не оставили без внимания. О тех, кто больше огорчал своих болельщиков на этих выходных.
Антон Шунин, "Динамо"
Если по поводу первого пропущенного гола запасному вратарю сборной России вряд ли можно предъявить какие-нибудь претензии, там ситуацию существенно осложнил рикошет, то вот от победного гола "Енисея" вполне можно было спасать. Ятченко пробил сильно, но далеко не точно - мяч летел чуть ли не рядом с голкипером. Но Шунин не успел среагировать - и позволил "Енисею" победить.
Георгий Зотов, "Крылья Советов"
Виновник первых двух пропущенных "Крыльями" мячей. Левый защитник самарцев откровенно провалил матч против московского "Спартака". Попадания в сборную худших игроков стоит только один пропуск голевой передачи от Мельгарехо между ног, не говоря уже об ошибке в ситуации, когда забивал Ханни.
Максим Беляев, "Арсенал"
При счёте 0:1 у Тулы была возможность переломить ход матча и сравнять, возникали неплохие моменты, но в одной из контратак забил Игнатьев и приговорил "Арсенал" к поражению. А вина в этом голе целиком и полностью лежит на центральном защитнике Беляеве. Он неверно занял позицию, из-за чего не был зафиксирован офсайд, а потом позволил легко себя обыграть.
Павел Аликин, "Уфа"
Совершил что-то невразумительное. Серьёзно, как-то комментировать это сложно. При подаче углового у своих ворот, когда ещё и мяч в игру не успел войти, откровенно схватил защитника "Оренбурга" Андреева за шею. Причем - на глазах у арбитра встречи. После этого был отправлен отдыхать, а его команда в меньшинстве уступила.
Агустин Рохель, "Крылья Советов"
Регулярно терял позицию, тем самым освобождая пространство "красно-белым" для наступлений. Вспомнить только ситуацию с забросом в штрафную площадь, когда Рохель мечтательно загляделся на опускающийся мяч и не мешал Глушакову бить по воротам. Похоронил последнюю надежду своим привозом третьего гола москвичей.
Бенедикт Хёведес, "Локомотив"
Чемпион мира умудрился заработать пенальти далеко не в самой очевидной ситуации и поставил буксующий (в конкретном матче) "Локомотив" в совсем трудное положение, из которого "железнодорожники" так и не выбрались. Вообще, своей медлительностью Хёведес уже не первый ставит вопрос о том, есть ли смысл платить ему такую зарплату?
Евгений Башкиров, "Крылья Советов"
Должен был быть удалён, причём уже в начале второго тайма. По какой-то причине явно не симпатизирующий "Крыльям" Москалёв (очевидный пенальти в ворота "Спартака" он не поставил) упорно не хотел выгонять Евгения с поля. Видимо, считал, что это будет уже чересчур. Помимо тяги к собственному удалению, показал, как здорово можно начинать голевые атаки противника.
Гжегож Крыховяк, "Локомотив"
Главная причина истерических криков Константина Генича, который работал на этом матче. У Крыховяка была стопроцентная возможность спасти свою команду от поражения, но он умудрился совершить настолько эпичный промах, что его смело можно считать фейлом недели. Кроме того, что поляк не забил сам, он помешал нанести завершающий удар Эдеру.
Аяз Гулиев, "Ростов"
На телевидении Гулиева почему-то хвалили, но на самом деле - ничего, кроме неуёмного старания, он не показал. Полузащитник "Ростов" постоянно брал игру на себя, пытался пробить издали, только вот ничего хорошего из этого не выходило - атаки дончан заканчивались без всякой остроты. В итоге ещё и удалился, оставив партнёров на столь тяжёлом выезде в меньшинстве.
Олег Иванов, "Ахмат"
Теперь Олег играет второго нападающего - новшество Рашида Рахимова. Но похвастаться по итогам игры против "армейцев" ему нечем. Во-первых, он не забил, да и особых возможностей для этого не создал, а во-вторых, бросил Магнуссона в собственной штрафной, из-за чего тот без всяких препятствий забил победный мяч.
Роман Тугарев, "Локомотив"
Имел целый ряд отличных моментов, но все упрямо запорол. Конечно, далекоидущих выводов делать не следует, парень ещё молодой и требовать с него многого нельзя, но зафиксировать, что "Локомотиву" нерасторопность Тугарева очень помешала, мы просто обязаны.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
фото: championat.com
Антон Шунин, "Динамо"
Если по поводу первого пропущенного гола запасному вратарю сборной России вряд ли можно предъявить какие-нибудь претензии, там ситуацию существенно осложнил рикошет, то вот от победного гола "Енисея" вполне можно было спасать. Ятченко пробил сильно, но далеко не точно - мяч летел чуть ли не рядом с голкипером. Но Шунин не успел среагировать - и позволил "Енисею" победить.
Георгий Зотов, "Крылья Советов"
Виновник первых двух пропущенных "Крыльями" мячей. Левый защитник самарцев откровенно провалил матч против московского "Спартака". Попадания в сборную худших игроков стоит только один пропуск голевой передачи от Мельгарехо между ног, не говоря уже об ошибке в ситуации, когда забивал Ханни.
Максим Беляев, "Арсенал"
При счёте 0:1 у Тулы была возможность переломить ход матча и сравнять, возникали неплохие моменты, но в одной из контратак забил Игнатьев и приговорил "Арсенал" к поражению. А вина в этом голе целиком и полностью лежит на центральном защитнике Беляеве. Он неверно занял позицию, из-за чего не был зафиксирован офсайд, а потом позволил легко себя обыграть.
Павел Аликин, "Уфа"
Совершил что-то невразумительное. Серьёзно, как-то комментировать это сложно. При подаче углового у своих ворот, когда ещё и мяч в игру не успел войти, откровенно схватил защитника "Оренбурга" Андреева за шею. Причем - на глазах у арбитра встречи. После этого был отправлен отдыхать, а его команда в меньшинстве уступила.
Агустин Рохель, "Крылья Советов"
Регулярно терял позицию, тем самым освобождая пространство "красно-белым" для наступлений. Вспомнить только ситуацию с забросом в штрафную площадь, когда Рохель мечтательно загляделся на опускающийся мяч и не мешал Глушакову бить по воротам. Похоронил последнюю надежду своим привозом третьего гола москвичей.
Бенедикт Хёведес, "Локомотив"
Чемпион мира умудрился заработать пенальти далеко не в самой очевидной ситуации и поставил буксующий (в конкретном матче) "Локомотив" в совсем трудное положение, из которого "железнодорожники" так и не выбрались. Вообще, своей медлительностью Хёведес уже не первый ставит вопрос о том, есть ли смысл платить ему такую зарплату?
Евгений Башкиров, "Крылья Советов"
Должен был быть удалён, причём уже в начале второго тайма. По какой-то причине явно не симпатизирующий "Крыльям" Москалёв (очевидный пенальти в ворота "Спартака" он не поставил) упорно не хотел выгонять Евгения с поля. Видимо, считал, что это будет уже чересчур. Помимо тяги к собственному удалению, показал, как здорово можно начинать голевые атаки противника.
Гжегож Крыховяк, "Локомотив"
Главная причина истерических криков Константина Генича, который работал на этом матче. У Крыховяка была стопроцентная возможность спасти свою команду от поражения, но он умудрился совершить настолько эпичный промах, что его смело можно считать фейлом недели. Кроме того, что поляк не забил сам, он помешал нанести завершающий удар Эдеру.
Аяз Гулиев, "Ростов"
На телевидении Гулиева почему-то хвалили, но на самом деле - ничего, кроме неуёмного старания, он не показал. Полузащитник "Ростов" постоянно брал игру на себя, пытался пробить издали, только вот ничего хорошего из этого не выходило - атаки дончан заканчивались без всякой остроты. В итоге ещё и удалился, оставив партнёров на столь тяжёлом выезде в меньшинстве.
Олег Иванов, "Ахмат"
Теперь Олег играет второго нападающего - новшество Рашида Рахимова. Но похвастаться по итогам игры против "армейцев" ему нечем. Во-первых, он не забил, да и особых возможностей для этого не создал, а во-вторых, бросил Магнуссона в собственной штрафной, из-за чего тот без всяких препятствий забил победный мяч.
Роман Тугарев, "Локомотив"
Имел целый ряд отличных моментов, но все упрямо запорол. Конечно, далекоидущих выводов делать не следует, парень ещё молодой и требовать с него многого нельзя, но зафиксировать, что "Локомотиву" нерасторопность Тугарева очень помешала, мы просто обязаны.
Григорий Каленов, Rusfootball.info
фото: championat.com
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