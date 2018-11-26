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Себастьян Дриусси: я бы тоже хотел выучить русский язык, как Нобоа

Нападающий "Зенита" Себастьян Дриусси в интервью официальному сайту клуба заявил, что хотел бы выучить русский язык.

– Некоторые иностранцы в шутку говорят, что русский язык может выучить либо сумасшедший, либо человек семи пядей во лбу…

– Нобоа вот выучил, и я бы тоже хотел. Спрашивал в команде, кто может порекомендовать владеющего испанским и русским языками преподавателя, чтобы я лучше ориентировался в повседневной жизни.
Теги: Дриусси Нобоа Зенит
Сегодня, 18:13
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#9  Победоносный Зенит  Санкт-Петербург (Сегодня, 20:42)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: golden Axe
И что тебе мешало за два года его выучить?

Ну ваши то людоеды вообще не хотят ничего.


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
#8  Володя Кропов   (Сегодня, 20:16)
  • -2
  •  (2)

Xoтитe cделать cвoe тeлo кpacивым кaк у спopтcмeнов? 3нaкoмый paccказaл как пoдкaчать тeлo не xодя в тpeнaжёpку и нe сидя на изнуpитeльных диeтах, пoвepьтe этo caмый инновациoнный и дeйcтвенный спocoб. вoт мой peзультaт зa двe недeли (извинитe за cпам)! ----- https://numl.org/dYQ
Регистрация: 26.11.2018 [жалоба]
#7  utekay  Россия (Сегодня, 19:57)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
это правильно, Себа!


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#6  студия дускай   (Сегодня, 19:32)
  • -5
  •  (5)

и этот туда же - вернее сюда же
Регистрация: 13.08.2018 [жалоба]
#5  ctdthysqjktym  Екатеринбург (Сегодня, 19:09)
  • -2
  •  (4)

Точно. Одна половина таджиков-гастарбайтеров а России - сумашедшие, а вторая - гении с семью пядями во лбу.
Регистрация: 30.08.2008 [жалоба]
#4  anonymous   (Сегодня, 19:03)
  • -2
  •  (6)

Цитата: Хитрый Лис
Хорошее дело, не в пример некоторым футболистам "сборной России", которые не удосужились выучить язык страны, за которую они якобы играют.

хорошее дело языком молоть?
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
#3  golden Axe   (Сегодня, 18:39)
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
И что тебе мешало за два года его выучить?
Регистрация: 1.02.2017 [жалоба]
#2  Realist2000   (Сегодня, 18:34)
  • 0
  •  (6)

К сожалению,все эти заявленные "хочу выучить" у российских легионеров не превращаются в "буду учить"...
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
#1  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 18:27)
  • -5
  •  (11)
online
Болеет за:
«Зенит»
Хорошее дело, не в пример некоторым футболистам "сборной России", которые не удосужились выучить язык страны, за которую они якобы играют.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
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