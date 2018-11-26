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Рауль Рианчо: информация о 12 дублёрах, голосовавших за Глушакова, - это большая ложь

Бывший тренер "Спартака" Рауль Рианчо прокомментировал заявление "Фратрии".

"В выборах капитана "Спартака" участвовали 24-26 игроков. Информация о том, что за Глушакова проголосовали 12 дублёров из "Спартака-2" — это большая ложь. Люди, распускающие эти слухи, осознанно вредят "Спартаку" и преследуют цель испортить атмосферу в клубе. Пожалуйста, помогите "Спартаку"! Это плохие люди, токсичные для футбола. Лживые новости распространяются с одной-единственной целью – дестабилизировать команду", - цитирует Рианчо "Чемпионат.сом".
Теги: Рианчо Глушаков Спартак
Сегодня, 19:10
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(8)
#8  Победоносный Зенит  Санкт-Петербург (Сегодня, 20:41)
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  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Их было 15 smile


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
#7  капля никотина  Москва (Сегодня, 20:21)
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Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
#6  iDEAD  Череповец (Сегодня, 20:10)
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Трабукки выходи ! Рано или поздно до толпы дойдет кто подсел на уши Каррере , а сейчас льет потоки говна в фанку.
Регистрация: 29.03.2013 [жалоба]
#5  Володя Кропов   (Сегодня, 20:08)
  • -2
  •  (2)

Xoтитe cделать cвoe тeлo кpacивым кaк у спopтcмeнов? 3нaкoмый paccказaл как пoдкaчать тeлo не xодя в тpeнaжёpку и нe сидя на изнуpитeльных диeтах, пoвepьтe этo caмый инновациoнный и дeйcтвенный спocoб. вoт мой peзультaт зa двe недeли (извинитe за cпам)! ----- https://numl.org/dYQ
Регистрация: 26.11.2018 [жалоба]
#4  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 20:05)
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  •  (4)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: кандид
На мамайкина с кокошкой всем пофиг . Воистину , есть СПАРТАК и все остальное

ну раз больше гордиться нечем...
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#3  кандид  Млечный путь (Сегодня, 20:03)
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  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
На мамайкина с кокошкой всем пофиг scream . Воистину , есть СПАРТАК и все остальное bowtie
Регистрация: 29.09.2016 [жалоба]
#2  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 19:38)
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  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
цирк да и только
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#1  sparwik53  Виктор (Сегодня, 19:19)
  • +10
  •  (30)
Болеет за:
«Спартак»
Еще одно подтверждение о кучке отморозков во Фратрии, эти горе-болельщики самые главные вредители для Спартака.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
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