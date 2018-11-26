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Магомед Адиев: "Анжи" движется к банкротству

Главный тренер "Анжи" Магомед Адиев подтвердил информацию, что клубу запретили тренироваться на своём стадионе из-за долгов. Также тренер не исключил, что во втором круге команда будет играть молодёжным составом.

"Сегодня не тренировались, из-за долгов нас не пустили на поле. Надеюсь, что завтра сможем начать полноценно готовиться к важной игре с „Уфой“. Позитива не добавляет, не можем проводить занятия. Движемся к банкротству… Две игры доиграем, будем готовиться. После перерыва сниматься не будем, но проведём молодёжью вторую часть чемпионата, видимо. Всё выглядит туманно. Спортивный директор заверил, что завтра нас уже пустят на поле. Будут всё проплачивать", - цитирует Адиева "Чемпионат.сом".
Теги: Адиев Анжи
Сегодня, 19:24
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