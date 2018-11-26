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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Татьяна Потяева: в СИЗО нет сотрудников, недовольных вниманием к Кокорину и Мамаеву
Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева сообщила, что сотрудники столичного СИЗО-2 "Бутырка" не проявляют недовольства по поводу повышенного внимания к содержащимся в изоляторе нападающему "Зенита" Александру Кокорину и хавбеку "Краснодара" Павлу Мамаеву. Ранее в СИЗО-2 "Бутырка".
– Мне ничего неизвестно о недовольстве персонала СИЗО из-за повышенного внимания к футболистам, – сказала Потяева. – Недавно Кокорин написал заявление на мое имя, что не обращался за медицинской помощью и рассказал, что на его столе стоят обычные капли в нос для улучшения дыхания, которые он принимает с детства. В остальном все идет своим чередом.
Кокорин и Мамаев пробудут под стражей до 8 декабря. Обоим игрокам предъявлены обвинения по статьям 116-й УК РФ "Побои" и 213-й "Хулиганство" после участия в нападениях на чиновника Минпромторга Дениса Пака и топ-менеджера Сергея Гайсина, а также на Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.
"Спорт-Экспресс"
– Мне ничего неизвестно о недовольстве персонала СИЗО из-за повышенного внимания к футболистам, – сказала Потяева. – Недавно Кокорин написал заявление на мое имя, что не обращался за медицинской помощью и рассказал, что на его столе стоят обычные капли в нос для улучшения дыхания, которые он принимает с детства. В остальном все идет своим чередом.
Кокорин и Мамаев пробудут под стражей до 8 декабря. Обоим игрокам предъявлены обвинения по статьям 116-й УК РФ "Побои" и 213-й "Хулиганство" после участия в нападениях на чиновника Минпромторга Дениса Пака и топ-менеджера Сергея Гайсина, а также на Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.
"Спорт-Экспресс"
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