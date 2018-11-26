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Татьяна Потяева: в СИЗО нет сотрудников, недовольных вниманием к Кокорину и Мамаеву

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева сообщила, что сотрудники столичного СИЗО-2 "Бутырка" не проявляют недовольства по поводу повышенного внимания к содержащимся в изоляторе нападающему "Зенита" Александру Кокорину и хавбеку "Краснодара" Павлу Мамаеву. Ранее в СИЗО-2 "Бутырка".

– Мне ничего неизвестно о недовольстве персонала СИЗО из-за повышенного внимания к футболистам, – сказала Потяева. – Недавно Кокорин написал заявление на мое имя, что не обращался за медицинской помощью и рассказал, что на его столе стоят обычные капли в нос для улучшения дыхания, которые он принимает с детства. В остальном все идет своим чередом.

Кокорин и Мамаев пробудут под стражей до 8 декабря. Обоим игрокам предъявлены обвинения по статьям 116-й УК РФ "Побои" и 213-й "Хулиганство" после участия в нападениях на чиновника Минпромторга Дениса Пака и топ-менеджера Сергея Гайсина, а также на Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 20:03
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#3  Санитар для Кутарбы  Гагра (Сегодня, 20:25)
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Болеет за:
«Динамо К»
Цитата: teacher
Откуда недовольные?! Доедают за ними лобстеров и икру, допивают вдову клико!

smile Да и среди представителей по правам человека уже очередь выстроилась не с проста. То Мельников был,сейчас Потяева... Кто следующий?
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
#2  teacher   (Сегодня, 20:17)
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Откуда недовольные?! Доедают за ними лобстеров и икру, допивают вдову клико!
Регистрация: 10.01.2017 [жалоба]
#1  Володя Кропов   (Сегодня, 20:07)
  • -1
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Xoтитe cделать cвoe тeлo кpacивым кaк у спopтcмeнов? 3нaкoмый paccказaл как пoдкaчать тeлo не xодя в тpeнaжёpку и нe сидя на изнуpитeльных диeтах, пoвepьтe этo caмый инновациoнный и дeйcтвенный спocoб. вoт мой peзультaт зa двe недeли (извинитe за cпам)! ----- https://numl.org/dYQ
Регистрация: 26.11.2018 [жалоба]
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