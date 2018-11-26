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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Самара
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"Анжи" погасил задолженность перед "Анжи Ареной" за тренировки и стирку
Генеральный директор "Анжи" Олег Флегонтов сообщил, что с завтрашнего дня команде уже разрешат тренироваться на "Анжи Арене". Сегодня занятие было отменено из-за неуплаты аренды.
– Подтверждаю, – сказал Флегонтов. – Сегодня нам отказали в проведении тренировки на "Анжи Арене". У нас существует большая задолженность перед стадионом за проведенные матчи. Кроме того, есть задолженность по тренировкам и стирке, которую мы тоже проводим на стадионе. То есть стирались и тренировались в долг. Пообещали все закрыть до матча с "Рубином".
– Не получилось?
– Да… Поэтому руководители "Анжи Арены" поступили так, как они нас и предупреждали.
– Что будет дальше?
– На данный момент ситуация решена. Президент клуба Осман Гаирбекович Кадиев сумел найти деньги, чтобы покрыть задолженность по тренировкам и стирке. С завтрашнего дня занятия возобновляются.
– А что касается игры с "Уфой"?
– Пока погашены задолженности только по тренировкам и стирке. А по матчам с "Уфой" и "Спартаком" президент ведет переговоры с руководителями стадиона. Как будет дальше, сказать не могу.
"Спорт-Экспресс"
– Подтверждаю, – сказал Флегонтов. – Сегодня нам отказали в проведении тренировки на "Анжи Арене". У нас существует большая задолженность перед стадионом за проведенные матчи. Кроме того, есть задолженность по тренировкам и стирке, которую мы тоже проводим на стадионе. То есть стирались и тренировались в долг. Пообещали все закрыть до матча с "Рубином".
– Не получилось?
– Да… Поэтому руководители "Анжи Арены" поступили так, как они нас и предупреждали.
– Что будет дальше?
– На данный момент ситуация решена. Президент клуба Осман Гаирбекович Кадиев сумел найти деньги, чтобы покрыть задолженность по тренировкам и стирке. С завтрашнего дня занятия возобновляются.
– А что касается игры с "Уфой"?
– Пока погашены задолженности только по тренировкам и стирке. А по матчам с "Уфой" и "Спартаком" президент ведет переговоры с руководителями стадиона. Как будет дальше, сказать не могу.
"Спорт-Экспресс"
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