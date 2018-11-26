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Станислав Черчесов награжден орденом "Слава Осетии"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов из рук главы РСО-Алания Вячеслава Битарова получил орден "Слава Осетии".

"Впервые в истории сборная команда России достигла столь высокого результата. Это бесспорно, Ваша тренерская заслуга и воля игроков, настроенных Вами на серьезную, бескомпромиссную борьбу.

Очень приятно, что у нас есть такие представители как вы, Станислав Саламович. Вы прославили и продолжаете прославлять свою малую Родину, Северную Осетию, на весь мир. Мы гордимся вами, и вы, безусловно, достойны этой награды. Впереди — новые игры и мы верим в новые победы сборной России", - приводит слова Битарова пресс-служба правительства Республики.
Теги: Черчесов Сборная России
Вчера, 21:16
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#20  yuri  спб (Сегодня, 00:04)
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Цитата: anonymous
впервые в истории заняли 8 место и всех награждать, где ёпть живем...

Не где живем, живем там же, а когда. Какие времена такие и нравы. Замордуют честного чела, и поставят вровень с национальным героем, бог знает каким чудом разгромившем несчастную Аравию, Египет . И лишь один раз с помощью ВАР по счастливой лотерее унесши ноги от Испании. Правда карета постепенно превращается в тыкву. Усы да орден , хлеб да соль.
П.С, " За чьи труды хоромы ? - не твое дело собака "


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#19  Kytarba  Сочи (Вчера, 23:56)
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Болеет за:
«Химки»
Чесайнаг,Почему, Газзаев Награждён государственной наградой правда Южной Осетии — Орденом Дружбы.Это престижный орден.А, Орден "Слава Осетии" существует только с 2009 г это раз и во вторых Газзаев взял кубок УЕФА не с осетинским клубом, а Московским ,пусть его московские власти награждают, если тебе так хочется- Лужков или Елена Батурина))а Черчесов со сборной страны на ЧМ показал выдающий результат первым из Россиян ,он на веки в истории Рос.футбола ,как это пафосно не звучит.а Осетия вроде тоже в составе этой страны.а на счет кто в соперники были у сборной России (главное не обосратся laughing )соберитесь за чашкой кофе м.удаки сочинцы с этого сайта во главе санитаром всех санитар joy и обсуждайте (устройте разборки в песочнице)-кого надо наградить из славных достойных и кого еще?да выдающих..Черчесов Герой, настоящий герой-пью до дна!!))
Регистрация: 17.03.2008 [жалоба]
#18  anonymous   (Вчера, 23:48)
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online

впервые в истории заняли 8 место и всех награждать, где ёпть живем...
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
#17  АБВ  М (Вчера, 23:08)
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А почему не -
Стас Осетии?
Регистрация: 5.08.2015 [жалоба]
#16  Болельщик812  Санкт-Петербург (Вчера, 23:01)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Героя России не дали, потому что русских не убивал, как Кадыров.
Это акция такая: возьми в сборную бразильцев - получи Осетию, убей русского - получи Россию.
Регистрация: 13.08.2015 [жалоба]
#15  DimonYA  Одинцово (Вчера, 22:38)
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Болеет за:
«Спартак»
"я скажу не надо орден, я согласен на медаль..." )) еще пару матчей с командами уровня Швеции и все вернется на круги своя )
Регистрация: 26.07.2014 [жалоба]
#14  yuri  спб (Вчера, 22:31)
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online

Цитата: Форрест Гамп
Он солдат,который мечтает ... Генерал Дзюба! Кот, скажи,ведь здорово звучит?

Да. сэр нормально. Кто не мечтает тот не жилец. А Дзюба навсегда, вечный пилигрим штрафных площадей разных стран.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#13  капля никотина  Москва (Вчера, 22:27)
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... с вручением золотого ордена "Слава Осетии" и нагрудного залацканного знака "Слава Биробиджана".
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
#12  Чесайнаг  Сочи (Вчера, 22:24)
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online

Газзаева не наградили.Хотя первый росийский тренер завоевавший первый европейчкий трофей для России.А
Черчесов что выиграл?.Как вообще их можно сравнивать.Ну усы понятно...Но а уровень разный совсем.Почему то выигрыш у никакой Испании и арабов у себя в России героизмом многие посчитали.А то что Уругваю 0:3 влетели про это иолчат.На чемпионате были сенсации.Вот корейцы немцев обыграли и что теперь они крутые?Я сам осетин.Был горд за Черчесова,что представитель моей национальности встал у руля сборной.Но надо быть справедливым.Выдуманные герои нам не нужны.Хотя нас мало , но есть у нас славные,достойные и великие люди
Регистрация: 23.09.2016 [жалоба]
#11  Форрест Гамп  Гринбоу (Вчера, 22:11)
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yuri,
Он солдат,который мечтает ... Генерал Дзюба! Кот, скажи,ведь здорово звучит?
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
#10  yuri  спб (Вчера, 22:08)
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online

Кому то орден превыше чего то , а кому то и миска с мясом высшая награда вполне. А ни за что без всяких побед. . Разные судьбы, разные сердца.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#9  dvdw   (Вчера, 22:04)
  • 0
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В каком то фильме старом, кто то говорил-у нас как начнут кого то одного награждать,так и награждают без перерыва
Регистрация: 27.09.2016 [жалоба]
#8  avnik  море (Вчера, 21:59)
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Болеет за:
«Спартак»
Это правильно. Скоро попрут, поэтому надо успеть всё пособирать... )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
#7  Конек   (Вчера, 21:48)
  • +1
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Цитата: Колян Безмолвный
Слава Осетии

героям слава!

Усам слава! laughing мы ж не х0хлы
Регистрация: 21.10.2018 [жалоба]
#6  utekay  Россия (Вчера, 21:47)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
это они любят...цацки-побрякушки-блестяшки всякие


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#5  Хитрый Лис  Петроград (Вчера, 21:44)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Ему больше "Слава Бразилии" бы подошло.
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#4  Санитар для Кутарбы  Гагра (Вчера, 21:38)
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Динамо К»
Почему героя раздевалки Габулова не наградили? flushed Да если бы не Габулов...
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
#3  Форрест Гамп  Гринбоу (Вчера, 21:28)
  • -1
  •  (5)

Колян Безмолвный,
Неуместно! Осетины всегда были с Россией в любых конфликтных ситуациях, в отличии от тех, кто сейчас называет себя укро-патриотами!
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
#2  yuri  спб (Вчера, 21:18)
  • +1
  •  (1)
online

Во блин, а как же Дзюба, скромный солдат полей.Впрочем солдату ордена и не нужны, его и без них узнают во всем мире )


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#1  Колян Безмолвный   (Вчера, 21:18)
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Слава Осетии

героям слава!
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
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