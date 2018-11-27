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Евгений Гинер: РФС нужно заняться реформой молодежного первенства

Глава ЦСКА Евгений Гинер считает, что для развития футбола в России нужно заняться молодежным первенством.

"Развитие футбола в России? РФС нужно заняться детско-юношескими спортивными школами и реформой молодежного первенства. Ну назвали мы чемпионат молодежным, хотя раньше называлось дублями. Ну и что поменялось? Ничего.

Нужно сделать полноценный молодежный чемпионат. В больших футбольных странах турниры, не зависящие от первой команды. А у нас получается так - команда вылетела в ФНЛ, а молодежь выиграла свое первенство, но она точно также вылетает. Ну бред же!" - сказал Гинер в программе "Футбол России".
Теги: Гинер
Сегодня, 11:39
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#2  ljubljana  Over here (Сегодня, 12:21)
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Цитата: Батька
Заявляйся в ФНЛ и играй там своей молодежью или ЛФК ...лиг куева гора, везде рады новым соперникам ... что под тебя еще один турнир городить, именно новый молодежный ?

ну и чем помог спартак2 и зенит2? где новые легенды?
тут вопрос стоит более основательный
Регистрация: 1.02.2016 [жалоба]
#1  Батька   (Сегодня, 11:50)
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Заявляйся в ФНЛ и играй там своей молодежью или ЛФК ...лиг куева гора, везде рады новым соперникам ... что под тебя еще один турнир городить, именно новый молодежный ?
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
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