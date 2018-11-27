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Евгений Гинер рассказал о продаже Александра Головина

Президент ЦСКА Евгений Гинер рассказал как велись переговоры о летней продаже Александра Головина в "Монако".

"По Головину было много предложений, но нам хотелось, чтобы он рос, играл в каких-то европейских чемпионатах, чтобы потом уйти в английскую премьер-лигу, куда пробиться гораздо тяжелее.

Многие сильные футболисты сидят там на скамейке, потому что не могут сразу влиться и принять игру. Мы разговаривали и настоятельно посоветовали Саше, что лучше сначала год-два обыграться во французской или немецкой лиге и привыкнуть к другому футболу, к другим скоростям", – сказал Гинер в программе "Футбол России".
Теги: Гинер ЦСКА Головин Монако
Сегодня, 12:24
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#2  Vitaly_voevodkin_22   (Сегодня, 13:30)
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online

Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promocash.com
От 500$ в день зарaботать без проблем. Платят ежедневно. Уже нескoлько раз оттуда вывoдил по 700-900$.
Регистрация: 27.11.2018 [жалоба]
#1  ФКСМ_1922  Наш город - Ваша столица (Сегодня, 12:57)
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Болеет за:
«Спартак»
Кто больше предложил, туда и впарили. Так было дело


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
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