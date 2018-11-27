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Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Решение РФС отменено - матч "Енисей" - "Ахмат" пройдёт на Центральном стадионе в Красноярске (1)
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В матче открытия стадиона "Динамо" хозяева сыграют со своим самым принципиальным соперником (8)
В матче открытия стадиона "Динамо" хозяева сыграют со своим самым принципиальным соперником (8)
11:34
Синица почти в руках и журавль в небе: ЦСКА проведёт ключевой матч Лиги чемпионов с «Викторией» (2)
Синица почти в руках и журавль в небе: ЦСКА проведёт ключевой матч Лиги чемпионов с «Викторией» (2)
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Капитан "Томи" Зуйков: информации по выплатам задолженностей у нас нет - просто попросили подождать и все
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Евгений Бушманов: премия называется "Первая пятерка", а кандидатов четыре. Кого-то не хватает (4)
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Рауль Рианчо: информация о 12 дублёрах, голосовавших за Глушакова, - это большая ложь (19)
Рауль Рианчо: информация о 12 дублёрах, голосовавших за Глушакова, - это большая ложь (19)
Вчера, 18:30
Игорь Ефремов переизбран президентом ФНЛ
Игорь Ефремов переизбран президентом ФНЛ
Евгений Гинер рассказал о продаже Александра Головина
Президент ЦСКА Евгений Гинер рассказал как велись переговоры о летней продаже Александра Головина в "Монако".
"По Головину было много предложений, но нам хотелось, чтобы он рос, играл в каких-то европейских чемпионатах, чтобы потом уйти в английскую премьер-лигу, куда пробиться гораздо тяжелее.
Многие сильные футболисты сидят там на скамейке, потому что не могут сразу влиться и принять игру. Мы разговаривали и настоятельно посоветовали Саше, что лучше сначала год-два обыграться во французской или немецкой лиге и привыкнуть к другому футболу, к другим скоростям", – сказал Гинер в программе "Футбол России".
"По Головину было много предложений, но нам хотелось, чтобы он рос, играл в каких-то европейских чемпионатах, чтобы потом уйти в английскую премьер-лигу, куда пробиться гораздо тяжелее.
Многие сильные футболисты сидят там на скамейке, потому что не могут сразу влиться и принять игру. Мы разговаривали и настоятельно посоветовали Саше, что лучше сначала год-два обыграться во французской или немецкой лиге и привыкнуть к другому футболу, к другим скоростям", – сказал Гинер в программе "Футбол России".
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