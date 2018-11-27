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Самарские "Крылья" просмотрят двух игроков "Ротора"

Два футболиста волгоградского "Ротора" могут перейти в "Крылья Советов".

Речь идет о хавбеке Денисе Якубе и Максиме Карпове, оба игрока прибудут в Самару на просмотр.

В контракте Якубы есть опция перехода в клуб РПЛ. В текущем первенстве Олимп-ФНЛ 22-летний опорник провел 11 матчей.

Ранее интерес к Якубе проявляла "Уфа".

Матч ТВ
Теги: Ротор Крылья Советов
Сегодня, 12:28
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#1  Vitaly_voevodkin_22   (Сегодня, 13:29)
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