Самарские "Крылья" просмотрят двух игроков "Ротора"

Два футболиста волгоградского "Ротора" могут перейти в "Крылья Советов".Речь идет о хавбеке Денисе Якубе и Максиме Карпове, оба игрока прибудут в Самару на просмотр.В контракте Якубы есть опция перехода в клуб РПЛ. В текущем первенстве Олимп-ФНЛ 22-летний опорник провел 11 матчей.Ранее интерес к Якубе проявляла "Уфа".