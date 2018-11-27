Алексей Сутормин: раньше выпивали залпом стакан водки и выходили на игру, но я не из таких - я за ЗОЖ

Полузащитник "Оренбурга" Алексей Сутормин рассказал, что команда не праздновала победу над "Уфой" (1:0)."Победили "Уфу", но отмечать некогда. У нас в среду игра, а потом в субботу. К слову, спиртное вообще не употребляю. Хотя некоторые рассказывают, что раньше выпивали стакан водки залпом и выходили на игру. Но я точно не из таких. Я за ЗОЖ", — сказал Сутормин