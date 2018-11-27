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Алексей Сутормин: раньше выпивали залпом стакан водки и выходили на игру, но я не из таких - я за ЗОЖ

Полузащитник "Оренбурга" Алексей Сутормин рассказал, что команда не праздновала победу над "Уфой" (1:0).

"Победили "Уфу", но отмечать некогда. У нас в среду игра, а потом в субботу. К слову, спиртное вообще не употребляю. Хотя некоторые рассказывают, что раньше выпивали стакан водки залпом и выходили на игру. Но я точно не из таких. Я за ЗОЖ", — сказал Сутормин

"Чемпионат"
Теги: Сутормин Оренбург
Сегодня, 12:45
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#3  Vitaly_voevodkin_22   (Сегодня, 13:27)
  • -2
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Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promocash.com
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Регистрация: 27.11.2018 [жалоба]
#2  Батька   (Сегодня, 13:13)
  • -2
  •  (2)

а во время игры (пока другие на поле) по карманам шарят в раздевалке ...
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
#1  Odyssey  Санкт-Петербург (Сегодня, 13:09)
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  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Теперь кокс нюхают перед игрой
Регистрация: 27.08.2008 [жалоба]
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