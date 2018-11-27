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Евгений Ловчев: Глушаков порядочнейший парень. Как и Ребров, как Дима Комбаров...

Бывший футболист "Спартака" Евгений Ловчев прокомментировал заявление фанатского объединения "Фратрия" на тему дальнейшей судьбы полузащитника команды Дениса Глушакова.

"Меня удивляет, что какие-то люди возомнили себя поборниками чистоты и выдвигают требования, которые касаются отдельного футболиста. Забыто, что Глушаков забивал решающие голы в чемпионском сезоне, забыто, что он капитан чемпионского "Спартака" и нынешней команды, забыто, как болельщики вместе с ним пили чемпионскую самогонку из банки. Всё это вычеркнуто.

Почему люди, которые жгут файеры на трибунах, которые заставляют клуб постоянно платить за них штрафы, выдвигают какие-то условия? Денис, за исключением этого сезона, всегда играл хорошо.

Судя по очередному заявлению про Глушакова, у меня складывается впечатление, что "Фратрия" больше печётся о Каррере, чем о "Спартаке". Мол, это Глушаков выгнал его из клуба и указывает руководству, что оно должно убрать Дениса и расправиться с ОПГ "Ромашка". Притом что Глушаков - порядочнейший парень. Как и Ребров, как Дима Комбаров..." — написал Ловчев в своём телеграм-канале.
Теги: Каррера Спартак Ловчев Глушаков
Сегодня, 13:15
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#3  rwspartach  Россия (Сегодня, 13:38)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Ловчев,по твоей логике и Карреру нельзя было увольнять - ведь он так же один из творцов чемпионства.
Хотя о чём это я - ловчев и логика два несовместимых понятия. Человек на полном серьёзе может утверждать,что Каррера побеждал на багаже Аленичева,а победа в первом матче Кононова - это полностью его заслуга,без всяких багажей. expressionless
Регистрация: 1.12.2014 [жалоба]
#2  Vitaly_voevodkin_22   (Сегодня, 13:23)
  • -2
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online

Леха, вот сaйт про кoторый ты спрaшивал http://promocash.com
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Регистрация: 27.11.2018 [жалоба]
#1  nedva  Russia (Сегодня, 13:20)
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Болеет за:
«Спартак»
Подпишусь за каждое слово.
Регистрация: 23.11.2009 [жалоба]
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