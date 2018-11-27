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Алексей Сутормин: картавость - моя фишка

Хавбек "Оренбурга" Алексей Сутормин рассказал о своей картавости, а также о связанных с ней смешных случаях.

"Картавость - это моя фишка. Как-то мы сидели с друзьями и я звонил девушке. Знаете фирму бытовой техники Bork? Так вот, я сказал это слово по телефону, и друзья просто выпали. Потом еще долго мне вспоминали: "Как ты сказал?".

Недавно вышел фильм "Оверлорд". Ну вы понимаете. Самое смешное, что у нас в команде картавят ещё двое - Серёга Бреев и Андрей Малых, и мы как раз обсуждали фильм вместе. Ребята, которые это слушали, знатно повеселились", — сказал Сутормин.

"Чемпионат"
Теги: Сутормин Оренбург
Сегодня, 13:41
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#1  Vitaly_voevodkin_22   (Сегодня, 13:43)
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