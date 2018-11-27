Решение РФС отменено - матч "Енисей" - "Ахмат" пройдёт на Центральном стадионе в Красноярске

ФК "Енисей" сделал все возможное для проведения игры с "Ахматом" в комфортных для болельщиков и футболистов условиях, но по решению Российской Премьер-Лиги данный матч состоится 1 декабря на Центральном стадионе.



Вход на игру будет осуществляться по бесплатным билетам. pic.twitter.com/SGFWrc4Rul — ФК «Енисей» (@FCEnisey) November 27, 2018

Матч 16-го тура РПЛ "Енисей" - "Ахмат" состоится на Центральном стадионе в Красноярске, а не в крытом манеже, как было решено ранее.Напомним, из-за холодной погоды руководство "Енисея" предлагало провести матч в манеже. РФС разрешил провести игру в манеже "в качестве исключения", но против этого выступили сами грозненцы и РПЛ.