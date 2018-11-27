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Решение РФС отменено - матч "Енисей" - "Ахмат" пройдёт на Центральном стадионе в Красноярске

Матч 16-го тура РПЛ "Енисей" - "Ахмат" состоится на Центральном стадионе в Красноярске, а не в крытом манеже, как было решено ранее.



Напомним, из-за холодной погоды руководство "Енисея" предлагало провести матч в манеже. РФС разрешил провести игру в манеже "в качестве исключения", но против этого выступили сами грозненцы и РПЛ.
Теги: Ахмат Енисей
Сегодня, 13:53
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#1  Vitaly_voevodkin_22   (Сегодня, 13:56)
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