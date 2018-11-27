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Виктор Пышкин: манеж "Енисея" не соответствует требованиям техрегламента

Спортивный директор РПЛ Виктор Пышкин прокомментировал решение провести матч 16-го тура "Енисей" - "Ахмат" на Центральном стадионе в Красноярске.

"Енисей" и "Ахмат" будут играть на стадионе, который заявлен как основной, — Центральный стадион им. Ленинского комсомола. Сегодня клуб прислал нам письмо, где указал место проведения матча. Манеж не соответствует требованиям технического регламента и в части организации ТВ-трансляции. Поэтому проводить матчи РПЛ там нельзя", - цитирует Пышкина "Чемпионат.сом".
Теги: Енисей
Сегодня, 17:05
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