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Оресте Чинквини: "Зенит" интересовался Магнуссоном

Ассистент спортивного директора "Зенита" Оресте Чинквини рассказал, что Хердур Магнуссон, который летом перешел в ЦСКА, мог стать игроком "Зенита".

"Мы задумывались о Магнуссоне, который в итоге перешел в ЦСКА. По Лаксальту мы начали переговоры, но затем в них вступил "Милан", - цитирует Чинквини TMW.

В текущем сезоне Магнуссон провел 15 матчей за ЦСКА и забил 1 гол.
Теги: Зенит Магнуссон ЦСКА
Сегодня, 18:22
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