Георгий Джикия - Зобнину: ждём тебя, боец!

Защитник "Спартака" Георгий Джикия поддержал полузащитника московской команды Роману Зобинину, который получил травму мениска.Напомним, что 24-летний Зобнин получил повреждение в матче 15-го тура чемпионата России с "Крыльями Советов" (3:1)."Зобинье, с Нового года за новыми победами! Ждём тебя, боец! Выздоравливай!" — написал Джикия в инстаграме.