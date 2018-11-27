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Георгий Джикия - Зобнину: ждём тебя, боец!

Защитник "Спартака" Георгий Джикия поддержал полузащитника московской команды Роману Зобинину, который получил травму мениска.

Напомним, что 24-летний Зобнин получил повреждение в матче 15-го тура чемпионата России с "Крыльями Советов" (3:1).

"Зобинье, с Нового года за новыми победами! Ждём тебя, боец! Выздоравливай!" — написал Джикия в инстаграме.

Теги: Джикия Зобнин Спартак
Сегодня, 19:12
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#1  Spartacus1971   (Сегодня, 19:43)
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Болеет за:
«Спартак»
Полностью согласен,ждём тебя Роман Зобнин.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
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