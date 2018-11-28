Роман Зобнин победил в премии "Джентльмен года"

Хавбек "Спартака" и сборной России Роман Зобнин стал "Джентльменом года" по версии "Комсомольской правды" и сайта Sport24.Приз имени Федора Черенкова вручается с 1994 года футболистам, которые отметились не только спортивными успехами, но и благородным поведением на поле.Торжественная церемония награждения Зобнина состоится в декабре после реабилитации футболиста после операции на колене.В прошлом году победителем стал другой представитель "Спартака" – вратарь Артем Ребров.