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Роман Зобнин победил в премии "Джентльмен года"

Хавбек "Спартака" и сборной России Роман Зобнин стал "Джентльменом года" по версии "Комсомольской правды" и сайта Sport24.

Приз имени Федора Черенкова вручается с 1994 года футболистам, которые отметились не только спортивными успехами, но и благородным поведением на поле.

Торжественная церемония награждения Зобнина состоится в декабре после реабилитации футболиста после операции на колене.

В прошлом году победителем стал другой представитель "Спартака" – вратарь Артем Ребров.

Комсомольская правда
Теги: Зобнин Спартак
Сегодня, 08:28
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(2)
#9  ржд гуд  саратов (Сегодня, 10:39)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Поздравляем, Роман! Заслуженная бесспорная победа!
Регистрация: 30.11.2013 [жалоба]
#8  stepanmlc   (Сегодня, 10:34)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Заслуженно! Роман настоящий профи и просто хороший человек, таких сейчас немного


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
#7  Жорж Милославский  Липецк (Сегодня, 10:10)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Как говорится,награда нашла своего героя!Поздравления,быстрейшего выздоровления и дальнейшей успешной футбольной карьеры)))))
Регистрация: 20.05.2018 [жалоба]
#6  Primus  Москва (Сегодня, 09:39)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Молодец, Роман! Рот лишний раз не открывает, как Глушаков, шута не играет, как Дзюба, в сборной не филонит, как Дзагоев
Какая то питерская утварь всех тайно минусит. Гюльчатай, покажись, открой своё болотное личико smile


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Зенит за десятки миллиардов 10 лет строил свой стадион, чтобы сделать на нем Спартак чемпионом (Спорт-ФМ)
Регистрация: 14.07.2013 [жалоба]
#5  venyalyaynen   (Сегодня, 09:38)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
После избрания "Джельтельменом года" Дзюбы, премия себя полностью дискредитировала.


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SAVE OUR FOOTBALL
Регистрация: 14.08.2008 [жалоба]
#4  михалыч_71   (Сегодня, 08:56)
  • +2
  •  (4)

Молодец Рома! Так держать!

Молодец Рома! Так держать!
Регистрация: 12.06.2017 [жалоба]
#3  Spartacus1971   (Сегодня, 08:49)
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Мои поздравления,когда я слышу слово джентльмен,то на ум приходит Зобнин.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
#2  golden Axe   (Сегодня, 08:45)
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Достойнее человека и представить сложно!Ждём возвращения Рома!
Регистрация: 1.02.2017 [жалоба]
#1  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 08:29)
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Молодец, Роман !


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
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