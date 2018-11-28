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Роман Зобнин: после ЧМ было предложение от сильного немецкого клуба

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин рассказал, что после чемпионата мира - 2018 получил несколько предложений от европейских клубов.

"После 1/4 ЧМ-2018 у меня было несколько предложений. В частности, от сильного немецкого клуба. Но я об этом узнал спустя какое-то время. До футболиста такие вещи не всегда доходят.

Расстроился ли я? Да нет, не было вообще никакой реакции. Во-первых, меня всё устраивает в "Спартаке". Плюс я считаю так: если какой-то европейский клуб заинтересован в футболисте, то он может с ним связаться. Но у меня такого не было", — приводит слова Зобнина Sport24.
Теги: Зобнин Спартак
Сегодня, 09:54
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(2)
#4  valerman40  я уже у тебя за спиной (Сегодня, 10:54)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Выздоравливай и уезжай в нормальный клуб. У тебя все получится. А в Спартаке так и будешь одни конфликты разгребать.
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
#3  safonas   (Сегодня, 10:52)
  • 0
  •  (0)
online

Цитата: Saveger
Боруссия. Вместо Зобнина купила в итоге Витселя

вполне возможно, с его характером мог вполне заиграть


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
#2  Saveger  СПб (Сегодня, 10:32)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
Боруссия. Вместо Зобнина купила в итоге Витселя


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Чё вы все гоните на Зенит? Хороший же клуб
Регистрация: 16.03.2010 [жалоба]
#1  Жорж Милославский  Липецк (Сегодня, 10:07)
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Хороший ты парень,Роман.Скорейшего выздоровления.Удачи и выступления тебе зарубежном солидном клубе.Ты этого заслужил))))))
Регистрация: 20.05.2018 [жалоба]
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