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Адвокат Мамаева: почти уверен, что следствие попросит продлить срок заключения еще на 2 месяца

Адвокат хавбека "Краснодара" Павла Мамаева Игорь Бушманов заявил, что заключение его клиента под стражу могут продлить на два месяца.

"Сейчас мы сосредоточились на подготовке объективных доводов и дополнительных доказательств в опровержение возможной позиции следствия о необходимости дальнейшего содержания Павла под стражей. Предоставим их суду на следующей неделе. Безусловно, рассчитываем, что нашу позицию примут во внимание следствие или суд.

Однако, я почти уверен, что следствие инициирует перед судом ходатайство о продлении срока заключения еще на 2 месяца", – рассказал Бушманов.

"СЭ"
Теги: Мамаев
Сегодня, 10:13
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#2  ржд гуд  саратов (Сегодня, 10:42)
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Болеет за:
«Спартак»
Господа Журналисты! Может, хватит, наконец, выкладывать нефутбольные новости!?
Достали уже с этими Мамаями и Кокошами!
Регистрация: 30.11.2013 [жалоба]
#1  DROOZD  брянск (Сегодня, 10:24)
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Болеет за:
«Спартак»
Еще бэ!этих золотых телят доит и следствие и адвокаты..
Да и в изоляторе рады все таким клиентам


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Регистрация: 6.02.2012 [жалоба]
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