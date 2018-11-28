Адвокат Мамаева: почти уверен, что следствие попросит продлить срок заключения еще на 2 месяца

Адвокат хавбека "Краснодара" Павла Мамаева Игорь Бушманов заявил, что заключение его клиента под стражу могут продлить на два месяца."Сейчас мы сосредоточились на подготовке объективных доводов и дополнительных доказательств в опровержение возможной позиции следствия о необходимости дальнейшего содержания Павла под стражей. Предоставим их суду на следующей неделе. Безусловно, рассчитываем, что нашу позицию примут во внимание следствие или суд.Однако, я почти уверен, что следствие инициирует перед судом ходатайство о продлении срока заключения еще на 2 месяца", – рассказал Бушманов.