Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Роман Зобнин: когда думаю о Каррере, на ум сразу приходит одно единственное слово

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин рассказал о бывшем тренере команды Массимо Каррере.

"При Каррере я стал опытнее, стал чемпионом и начал стабильно вызываться в сборную. Во многом это заслуга и Массимо тоже. Вообще, когда думаю о Каррере, на ум сразу приходит одно единственное слово - чемпионство. Был бы рад однажды поработать с ним снова", - цитирует Зобнина Sport24.
Теги: Зобнин Каррера Спартак
Сегодня, 10:41
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
2
(2)
#2  valerman40  я уже у тебя за спиной (Сегодня, 10:55)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ржд гуд
Спасибо, Ромка, за честность и порядочность!

этот человек достоин носить майку Спартака и быть капитаном команды.
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
#1  ржд гуд  саратов (Сегодня, 10:50)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Спасибо, Ромка, за честность и порядочность!
Регистрация: 30.11.2013 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.