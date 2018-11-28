Рауль Рианчо назвал главную проблему "Спартака"

Бывший исполняющий обязанности главного тренера "Спартака" Рауль Рианчо рассказал о главной проблеме красно-белых."Если вы помните, я сразу сказал, что не собираюсь обходится банальными фразами, которые тренеры произносят после каждой игры. Я люблю всё детально объяснять. Мне хотелось донести до людей всю ситуацию, которая была на тот момент, объяснить, в каком состоянии находился клуб и команда.Я искренне отдавался работе и пытался стать своим. Не все меня воспринимали всерьез, потому что люди, порой, не хотели думать. Они ничего не понимали о той непростой ситуации, которая на тот момент была в клубе.Главная проблема "Спартака"? Мое мнение - формирование состава. Плюс огромное давление на футболистов. Ребята практически никогда не находятся в спокойствии. Это очень тяжело", - рассказал Рианчо.