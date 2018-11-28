Рауль Рианчо назвал главную проблему "Спартака"

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
12:19
В твиттере появился официальный документ, в котором "Енисей" предлагал "Ахмату" обменяться кругами (4)
В твиттере появился официальный документ, в котором "Енисей" предлагал "Ахмату" обменяться кругами (4)
12:13
Андрей Созин: ЦСКА играл в футбол только 25 минут - армейцы не готовы стабильно играть в Лиге чемпионов (1)
Андрей Созин: ЦСКА играл в футбол только 25 минут - армейцы не готовы стабильно играть в Лиге чемпионов (1)
11:49
"Бока Хуниорс" отказывается играть в финале Кубка Либертадорес - клуб требует дисквалификации "Ривер Плейт" (1)
"Бока Хуниорс" отказывается играть в финале Кубка Либертадорес - клуб требует дисквалификации "Ривер Плейт" (1)
10:13
Адвокат Мамаева: почти уверен, что следствие попросит продлить срок заключения еще на 2 месяца (11)
Адвокат Мамаева: почти уверен, что следствие попросит продлить срок заключения еще на 2 месяца (11)
08:50
Георгий Щенников – первый игрок с 2016 года, заработавший пенальти в свои и чужие ворота в матче ЛЧ
Георгий Щенников – первый игрок с 2016 года, заработавший пенальти в свои и чужие ворота в матче ЛЧ
01:01
"Реал" одержал победу над "Ромой" (3)
"Реал" одержал победу над "Ромой" (3)
Вчера, 23:48
ЦСКА - на дне группы. Почему так произошло? (17)
ЦСКА - на дне группы. Почему так произошло? (17)
Вчера, 23:24
Не помог даже Акинфеев: оценки ЦСКА за поражение от "Виктории" (6)
Не помог даже Акинфеев: оценки ЦСКА за поражение от "Виктории" (6)
Вчера, 23:17
Виктор Гончаренко: "Виктория" заслужила победу (7)
Виктор Гончаренко: "Виктория" заслужила победу (7)
Вчера, 22:54
"Аякс" одержал победу над АЕК
"Аякс" одержал победу над АЕК
Вчера, 22:47
ЦСКА дома проиграл "Виктории" (101)
ЦСКА дома проиграл "Виктории" (101)
Вчера, 22:12
"Рома" - "Реал": стартовые составы команд
"Рома" - "Реал": стартовые составы команд
Рауль Рианчо назвал главную проблему "Спартака"
Бывший исполняющий обязанности главного тренера "Спартака" Рауль Рианчо рассказал о главной проблеме красно-белых.
"Если вы помните, я сразу сказал, что не собираюсь обходится банальными фразами, которые тренеры произносят после каждой игры. Я люблю всё детально объяснять. Мне хотелось донести до людей всю ситуацию, которая была на тот момент, объяснить, в каком состоянии находился клуб и команда.
Я искренне отдавался работе и пытался стать своим. Не все меня воспринимали всерьез, потому что люди, порой, не хотели думать. Они ничего не понимали о той непростой ситуации, которая на тот момент была в клубе.
Главная проблема "Спартака"? Мое мнение - формирование состава. Плюс огромное давление на футболистов. Ребята практически никогда не находятся в спокойствии. Это очень тяжело", - рассказал Рианчо.
Бизнес-Онлайн
"Если вы помните, я сразу сказал, что не собираюсь обходится банальными фразами, которые тренеры произносят после каждой игры. Я люблю всё детально объяснять. Мне хотелось донести до людей всю ситуацию, которая была на тот момент, объяснить, в каком состоянии находился клуб и команда.
Я искренне отдавался работе и пытался стать своим. Не все меня воспринимали всерьез, потому что люди, порой, не хотели думать. Они ничего не понимали о той непростой ситуации, которая на тот момент была в клубе.
Главная проблема "Спартака"? Мое мнение - формирование состава. Плюс огромное давление на футболистов. Ребята практически никогда не находятся в спокойствии. Это очень тяжело", - рассказал Рианчо.
Бизнес-Онлайн
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.