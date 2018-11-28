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В твиттере появился официальный документ, в котором "Енисей" предлагал "Ахмату" обменяться кругами

Журналист Василий Конов опубликовал в твиттере официальный документ от ФК "Енисей" в ФК "Ахмат" с просьбой поменяться кругами.



Напомним, синоптики прогнозируют на 1 декабря в Красноярске 18 градусов мороза и сильный ветер.
Теги: Енисей Ахмат
Сегодня, 12:19
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(2)
#4  Санитар для Кутарбы  Гагра (Сегодня, 13:23)
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  •  (1)
Болеет за:
«Динамо К»
А почему "Енисей" должен кого-то просить? Дебилы,которые составляли календарь разве не понимали какая погода будет в Красноярске в это время? weary
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
#3  ФКСМ_1922  Наш город - Ваша столица (Сегодня, 13:17)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Так чучмеки читать не умеют!

Нужно было аудиозапись присылать...


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
#2  serega_user  serega_user (Сегодня, 12:47)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
Разок сыграют на таком морозе - в следующий раз головой будут думать, а не задницей. А ведь манеж раем выглядит, по сравнению с -15..-17 и порывистым ветром. Это ж ощущаемая температура будет казаться куда ниже.
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
#1  dreamcatcher   (Сегодня, 12:42)
  • -1
  •  (1)

И никому дела нет.
Регистрация: 28.05.2014 [жалоба]
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