В твиттере появился официальный документ, в котором "Енисей" предлагал "Ахмату" обменяться кругами

Напомню, что «Енисей» ещё 26 июня (!) просил об обмене кругами, понимая, что 1 декабря в Красноярске играть нельзя, но нет. pic.twitter.com/PxHTEJ0ym2 — Василий Конов (42+) (@VasilyKonov) November 27, 2018

Журналист Василий Конов опубликовал в твиттере официальный документ от ФК "Енисей" в ФК "Ахмат" с просьбой поменяться кругами.Напомним, синоптики прогнозируют на 1 декабря в Красноярске 18 градусов мороза и сильный ветер.