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Алексей Зинин: ОПГ "Ромашка" - это просто выдумка болельщиков

Спортивный консультант Алексей Зинин высказался о влиянии российских ветеранов "Спартака" на команду.

"ОПГ "Ромашка" - это просто выдумка болельщиков. На мой взгляд, степень влияния русских ветеранов на команду в "Спартаке" не слишком велика.

Вот в "Зените" во времена Широкова-Денисова, или в ЦСКА времен Березуцких-Игнашевича деды действительно были теневой силой", – написал Зинин в своём твиттере.
Теги: Спартак
Сегодня, 14:18
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