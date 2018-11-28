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Софья Ханни: ситуация вокруг Глушакова вредит нам - мы будем поддерживать так всех в коллективе

Полузащитник "Спартака" Софьян Ханни прокомментировал решение игроков московского клуба поддержать капитана Дениса Глушакова.

"Наша работа – быть настоящей командой. Ситуация вокруг Глушакова вредит всей команде. Фотография с баннером была общей инициативой, мы рады помочь ему.

Если одному игроку некомфортно, то некомфортно всему коллективу, мы будем поддерживать так всех в коллективе", — передаёт слова Ханни "Чемпионат".
Теги: Ханни Спартак Глушаков
Сегодня, 14:31
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(10)
#10  ajax101  Москва (Сегодня, 16:00)
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  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Вот весной сливы "от Глушакова" начнутся... вспомните кого поддерживали!
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
#9  iDEAD  Череповец (Сегодня, 15:51)
  • -3
  •  (3)

Алексей_Новгород,
НУ и ? Где написано что он не может сконцентрироваться на футболе ? Радость моя , если с тобой не продлевают контракт ты будешь об этом думать и приятного мало ! О чем он и говорит ! Не забивал и не отдавал - иди статистику смотри слепошара , можешь статью у Егорова глянуть чтобы далеко не ходить . Хотя вот - с августа - 5 голов и 2 передачи . И кстати , пару важнейших голов и передачу он отдал и играл он нормально . Именно как для "курицы без головы" , иди проспись .Не для форворда и не для плеймейкера
Регистрация: 29.03.2013 [жалоба]
#8  Алексей_Новгород  Великий Новгород (Сегодня, 15:34)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Барселона»
iDEAD,
https://sport24.ru/news/football/2018-04-21-glushakov-spartak-poper-posle-prodleniya-kontrakta-so-mnoy
Регистрация: 2.10.2018 [жалоба]
#7  Джонни  Краснодар сити (Сегодня, 15:19)
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Кубань»
Софья Ханни


А ведь Алешки нет у Спартака в составе. Не любовь?


--------------------
10 лет
Регистрация: 23.06.2008 [жалоба]
#6  iDEAD  Череповец (Сегодня, 15:11)
  • -5
  •  (7)

Цитата: Алексей_Новгород
Вякаешь это ты, чудо, Глушак сам давал интервью, что пока контракт не подписан он не может сконцентрироваться на футболе и на позапрошлогодний уровень он так и не вышел, не хрена он не забивал и не отдавал - приснилось что ли? Так что утрись со своим глушаковым, свободен.

ссылку на вью или мирдверьмяч
Регистрация: 29.03.2013 [жалоба]
#5  зенитовец  СССР (Сегодня, 15:06)
  • 0
  •  (8)
online

Цитата: Boss52
Софья Ханни: ситуация вокруг Глушакова вредит нам - мы будем поддерживать так всех в коллективе.

Ну вот. А еще совсем недавно был Софьяном.

Они там все натурализованные, разве не знал?
Регистрация: 22.08.2008 [жалоба]
#4  Алексей_Новгород  Великий Новгород (Сегодня, 15:01)
  • +4
  •  (10)
Болеет за:
«Барселона»
iDEAD,
Вякаешь это ты, чудо, Глушак сам давал интервью, что пока контракт не подписан он не может сконцентрироваться на футболе и на позапрошлогодний уровень он так и не вышел, не хрена он не забивал и не отдавал - приснилось что ли? Так что утрись со своим глушаковым, свободен.
Регистрация: 2.10.2018 [жалоба]
#3  iDEAD  Череповец (Сегодня, 14:54)
  • -6
  •  (12)

Алексей_Новгород,
о прогресс ! не 2 , не полтора , а год как не играет ! Это уже новенькая копипаста . Год назад у ВСЕЙ команды был кризис и чемпионат хренова начала вся команда , наверное тоже контракт выбивали Глушакову , да ? Вот только потом команда вышла из кризиса и выдала серию без поражений , где Глушаков раздавал и сам забивал . И если уж что то вякать про потерю формы и тд - то это весна 2018 года ! Свободен !
Регистрация: 29.03.2013 [жалоба]
#2  Алексей_Новгород  Великий Новгород (Сегодня, 14:38)
  • +9
  •  (15)
Болеет за:
«Барселона»
Да затрахали уже с этим Глушаковым, болельщики выражают свое к нему отношение и имеют на это право-сам напросился, еще прошлой осенью перестал играть, когда новый контракт стал выбивать, потом уже не смог вернуть форму - играл хреново зато с хорошим контрактом, потом еще и интриги стал плести, говнюк. А вот эта его поддержка вопреки мнению болельщиков только злит. Пусть игрой доказывает свою пользу для команды.
Регистрация: 2.10.2018 [жалоба]
#1  Boss52  Санкт-Петербург (Сегодня, 14:34)
  • +2
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
Софья Ханни: ситуация вокруг Глушакова вредит нам - мы будем поддерживать так всех в коллективе.

Ну вот. А еще совсем недавно был Софьяном.
Регистрация: 29.11.2014 [жалоба]
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