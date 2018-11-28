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"Оренбург" - "Арсенал": команды объявили стартовые составы на матч Кубка России

Стали известны стартовые составы "Оренбурга" и "Арсенала" на матч 1/4 финала Кубка России.

"Оренбург": Руденко, Малых, Терехов, Шахов, Ойеволе, Бегич, Маляров, Сутормин, Мишкич, Рикарду Алвеш, Козлов.

"Арсенал": Левашов, Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес Дельгадо, Мохаммед, Горбатенко, Ткачев, Бакаев, Кангва, Ожегович.
Теги: Оренбург Арсенал Тула
Сегодня, 15:11
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