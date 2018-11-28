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Губерниев - о Глушакове: и мне фанаты скандировали "Губерниев гон*он" - это и есть слава

Телеведущий и шоумен Дмитрий Губерниев пожелал мужества игроку "Спартака" Денису Глушакову.

"В одном танцевальном шоу на телевидении, я, воодушевленный прекрасным выступлением волгоградских танцоров, сказал, что в Волгограде нет футбола, зато есть танцы.

На следующем матче "Ротора" 16 тысяч зрителей кричали: "Губерниев гондон". Я сильно порадовался. Это вежь и есть слава. Был бы на трибунах, покричал бы с ними.

Глушакову сейчас просто нужно делать свое дело. Непонятно, кто там прав, но получается так, что из-за хорошего отношения к сильному итальянскому специалисту мы гнобим собственного футболиста. Хорошо ли это?

Поэтому желаю мужества тем, кто попадает в такие передряги", — цитирует Губерниева "СЭ".
Теги: Губерниев Глушаков
Сегодня, 15:43
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(4)
#9  XUMKA  Рядом с МКАД (Сегодня, 16:12)
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Болеет за:
«Химки»
Цитата: Odyssey
Так ты и есть кондом, Слава подтвердит)))

Малофейкин подтвердит ? Смешно.
Регистрация: 14.09.2010 [жалоба]
#8  yuri  спб (Сегодня, 16:00)
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online

Народ натянул на гандона гандон и облил сверху гавном.. Кто-то там внутри пузырь пустил- О слава. Дурак фигли.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#7  serega_user  serega_user (Сегодня, 15:59)
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Болеет за:
ЦСКА
"Назови меня попсой goндон - не обижусь даже" laughing
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
#6  Lana Del Andrey  Rostov-on-Don (Сегодня, 15:58)
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  •  (2)
online
Болеет за:
«Ростов»
Куевая себе слава.
Регистрация: 3.05.2014 [жалоба]
#5  Жорж Милославский  Липецк (Сегодня, 15:57)
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Болеет за:
«Спартак»
Odyssey,
5+++++
Регистрация: 20.05.2018 [жалоба]
#4  Odyssey  Санкт-Петербург (Сегодня, 15:55)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Так ты и есть кондом, Слава подтвердит)))
Регистрация: 27.08.2008 [жалоба]
#3  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 15:48)
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Слава бывает и славой Герострата, но видимо гондона и такая устраивает...
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#2  Вадим Шереметьев  не дом и не улица (Сегодня, 15:46)
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  •  (6)

Правду признал


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За Россию!
Регистрация: 25.11.2015 [жалоба]
#1  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 15:46)
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  •  (6)
Болеет за:
«Локомотив»
Не, это только вы вместе с Гнильшаковым кондомы, к славе это никакого отношения не имеет.


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Believe LOKO (is reaL)

Sportakequalshit
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
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