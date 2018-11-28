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Общественная наблюдательная комиссия: все хотят знать, что происходит с Кокориным и Мамаевым за решеткой

Заместитель председателя Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева прокомментировала слова уполномоченной по правам человека в Москве Татьяны Потяевой, которая заявила, что сотрудники столичного СИЗО-2 "Бутырка" не жаловались на повышенное внимание к заключенным под стражу хавбеку "Краснодара" Павлу Мамаеву и форварду "Зенита" Александру Кокорину.

Ранее сама Меркачева утверждала, что сотрудники изолятора недовольны тем, что члены ОНК и правозащитники постоянно навещают футболистов. Напомним, что игрокам предъявлены обвинения по статьям 116-й УК РФ "Побои" и 213-й "Хулиганство" за участие в нападениях на Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, а также на чиновников Минпромторга Дениса Пака и Сергея Гайсина. Решением Тверского районного суда Мамаев и Кокорин помещены в СИЗО до 8 декабря.

– Понятно, что когда приходишь в СИЗО, членов ОНК спрашивают: "По каким камерам и арестантам пойдем? К Кокорину и Мамаеву?" Отвечаем: "Ну да".

Конечно, к ним есть повышенное внимание, тут скрывать нечего – персонажи-то интересные. Такие, за кем следит общество, и объективно есть спрос на информацию. Все хотят знать как Кокорин и Мамаев, что происходит с ними за решеткой. Знаете, как будто бы их посадили, чтобы народ мог наблюдать, как-то удовлетворить не просто свое любопытство, а желание, чтобы игроки понесли наказание. А арест уже сам по себе наказание.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 16:41
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#6  Freddy   (Сегодня, 18:10)
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все хотят знать, что происходит с Кокориным и Мамаевым за решеткой

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Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#5  К.А.  Столица (Сегодня, 18:02)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Цитата: avnik
А народу похоже по-барабану какой спектакль смотреть - главное выпасть из реальности... )))

Да не в этом дело, в столь очевидном преступлении, наказание должно быть через три-четыре недели, потому что все ясно, а тут продлевать следствие хотят еще на два месяца, совсем охренели.

не уж то ты попрешь против своих и будешь ждать наказания справедливого для какорина?


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
#4  GS  Москва (Сегодня, 17:56)
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И с крыльца выкинули на стрелецкие копья всего лишь одного захудалого татарского царевича Матвейку: подавитесь!
Матвейку разорвали на мелкие клочья, – насытили ярость, и опять стрельцы ушли ни с чем...
© классик
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
#3  Kolpino2  Санкт-Петербург (Сегодня, 17:44)
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online

Как можно ставить равенство между народом и продажными писаками, кои и русским языком себя не утруждают (однако, поди на филфак питерского универа поступи, как и на юридический. Одни сынки-доченьки-мажоры-наркоманы. Богдасарян среди них ангел, потому и наехали. Ну и в московских вузах вряд ли лучше)?
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
#2  Blessing  Спб (Сегодня, 17:31)
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: avnik
А народу похоже по-барабану какой спектакль смотреть - главное выпасть из реальности... )))

Да не в этом дело, в столь очевидном преступлении, наказание должно быть через три-четыре недели, потому что все ясно, а тут продлевать следствие хотят еще на два месяца, совсем охренели.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#1  avnik  море (Сегодня, 16:44)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Знаете, как будто бы их посадили, чтобы народ мог наблюдать, как-то удовлетворить не просто свое любопытство, а желание, чтобы игроки понесли наказание.

А народу похоже по-барабану какой спектакль смотреть - главное выпасть из реальности... )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
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