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"Оренбург" уступил "Арсеналу" в первом матче 1/4 финала Кубка России

В первом матче 1/4 финала Олимп-Кубка России "Оренбург" дома уступил "Арсеналу" (2:4).

Ответный матч состоится в Туле 24 февраля.

Кубок России

1/4 финала

"Оренбург" – "Арсенал" 2:4

Голы: Кангва, 7, 21, Бегич, 41, Комбаров, 62, Деспотович, 79, Джорджевич, 90+5

"Оренбург": Руденко, Терехов, Ойеволе, Бегич, Шахов, Малых, Маляров, Мишкич (Чиркин, 46), Сутормин, Алвеш (Чуканов, 82), Козлов (Деспотович, 56).

"Арсенал": Левашов, Альварес, Григалава, Беляев, Комбаров, Горбатенко, Кадири, Ткачёв (Костадинов, 78), Кангва, Ожегович (Джорджевич, 80), Бакаев (Мирзов, 69).

Предупреждения: Сутормин, 18, Ожегович, 29, Бегич, 90, Терехов, 90, Левашов, 90+4
Теги: Оренбург Арсенал Тула
Сегодня, 17:58
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#1  Он_вам_не_димон  Москвобад (Сегодня, 18:33)
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Болеет за:
«Спартак»
Арсеналу проиграть не стыдно)))


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путин - вор
Регистрация: 18.06.2017 [жалоба]
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