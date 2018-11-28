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Гильерме: "Локомотив" - мой дом, буду рад здесь играть еще несколько лет

Вратарь московского "Локомотива" и сборной России Гильерме рассказал, что не хочет покидать клуб.

"Три главных нефутбольных события за 11 лет в России? Самое главное – рождение детей. Также я выучил русский язык и понял вашу культуру. В Бразилии люди горячие и счастливые. Здесь – холодные. Сначала я не понимал, почему так. Но сейчас все стало ясно. На людей влияет история страны, погодные условия.

Сколько планирую играть? Не ставлю себе возрастных планок и не люблю строить планы на далекое будущее. Я бы мог играть и до 45 лет, но если из-за возраста начнёт падать уровень, значит наступило время остановиться. Но если я продолжу давать результат и смогу играть здесь ещё несколько лет, буду рад. "Локомотив" – мой дом. В клубе я провожу даже больше времени, чем с семьей", - цитирует Гильерме официальный сайт клуба.
Теги: Гильерме Локомотив
Сегодня, 18:06
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