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Александр Мостовой – об акции игроков "Спартака" в поддержку Глушакова: нужно было делать такое и при Каррере

Бывший полузащитник "Спартака" Александр Мостовой высказал свое мнение об акции футболистов красно-белых в поддержку Дениса Глушакова. Вчера после утренней тренировки в Тарасовке игроки надели майки с цифрой 8 и сфотографировались с баннером, на котором написано: "Один за всех и все за одного".

– Как по мне, акция вполне нормальная, лозунг выбрали правильный, – говорит Мостовой. – Антифутбольного здесь ничего не вижу.

– Многие болельщики говорят, что такую акцию в "Спартаке" могли провести и раньше, и задаются вопросом: "Неужели до этого футболисты не были один за всех и все за одного?"

– Соглашусь, возникает некое противоречие. Игроки должны были выходить с таким же лозунгом и при Массимо Каррере, которого уволили. Мне, как человеку, смотрящему со стороны, очевидно, что ребята всегда должны быть друг за друга.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Мостовой Глушаков Спартак
Сегодня, 18:15
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