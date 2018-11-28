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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Александр Мостовой – об акции игроков "Спартака" в поддержку Глушакова: нужно было делать такое и при Каррере
Бывший полузащитник "Спартака" Александр Мостовой высказал свое мнение об акции футболистов красно-белых в поддержку Дениса Глушакова. Вчера после утренней тренировки в Тарасовке игроки надели майки с цифрой 8 и сфотографировались с баннером, на котором написано: "Один за всех и все за одного".
– Как по мне, акция вполне нормальная, лозунг выбрали правильный, – говорит Мостовой. – Антифутбольного здесь ничего не вижу.
– Многие болельщики говорят, что такую акцию в "Спартаке" могли провести и раньше, и задаются вопросом: "Неужели до этого футболисты не были один за всех и все за одного?"
– Соглашусь, возникает некое противоречие. Игроки должны были выходить с таким же лозунгом и при Массимо Каррере, которого уволили. Мне, как человеку, смотрящему со стороны, очевидно, что ребята всегда должны быть друг за друга.
"Спорт-Экспресс"
– Как по мне, акция вполне нормальная, лозунг выбрали правильный, – говорит Мостовой. – Антифутбольного здесь ничего не вижу.
– Многие болельщики говорят, что такую акцию в "Спартаке" могли провести и раньше, и задаются вопросом: "Неужели до этого футболисты не были один за всех и все за одного?"
– Соглашусь, возникает некое противоречие. Игроки должны были выходить с таким же лозунгом и при Массимо Каррере, которого уволили. Мне, как человеку, смотрящему со стороны, очевидно, что ребята всегда должны быть друг за друга.
"Спорт-Экспресс"
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