Александр Мостовой – об акции игроков "Спартака" в поддержку Глушакова: нужно было делать такое и при Каррере

Бывший полузащитник "Спартака" Александр Мостовой высказал свое мнение об акции футболистов красно-белых в поддержку Дениса Глушакова. Вчера после утренней тренировки в Тарасовке игроки надели майки с цифрой 8 и сфотографировались с баннером, на котором написано: "Один за всех и все за одного".– Как по мне, акция вполне нормальная, лозунг выбрали правильный, – говорит Мостовой. – Антифутбольного здесь ничего не вижу.– Соглашусь, возникает некое противоречие. Игроки должны были выходить с таким же лозунгом и при Массимо Каррере, которого уволили. Мне, как человеку, смотрящему со стороны, очевидно, что ребята всегда должны быть друг за друга.