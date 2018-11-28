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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Владимир Пресняков – об акции футболистов "Спартака": абсолютно правильный шаг! Сколько же можно травить человека?!
Известный музыкант, заслуженный артист России, болельщик "Спартака" Владимир Пресняков-старший выразил свое мнение об акции футболистов красно-белых в поддержку Дениса Глушакова. Вчера после утренней тренировки игроки надели майки с номером 8 на груди и сделали общую фотографию под баннером с девизом "Один за всех – и все за одного".
– Абсолютно правильный шаг! Команда сделала так, как нужно было в данный момент, – убежден Пресняков. – Сколько же можно заниматься травлей Глушакова?! Даже игроки уже выразили поддержку Денису. Он их силком что ли заставил надеть майки с "восьмеркой" и сказал – кто откажется, тот мой враг? Ну это же не так.
Люди поддержали своего капитана, лидера. Ну что еще нужно болельщикам, чтобы успокоиться и начать поддерживать любимый клуб?!
"Спорт-Экспресс"
– Абсолютно правильный шаг! Команда сделала так, как нужно было в данный момент, – убежден Пресняков. – Сколько же можно заниматься травлей Глушакова?! Даже игроки уже выразили поддержку Денису. Он их силком что ли заставил надеть майки с "восьмеркой" и сказал – кто откажется, тот мой враг? Ну это же не так.
Люди поддержали своего капитана, лидера. Ну что еще нужно болельщикам, чтобы успокоиться и начать поддерживать любимый клуб?!
"Спорт-Экспресс"
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