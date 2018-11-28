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"Милан" хочет включить Лаксальта в сделку по Паредесу

Итальянский "Милан" заинтересован в услугах полузащитника петербургского "Зенита" Леандро Паредеса, сообщает Сalciomercato.

Итальянский клуб готов предложить "Зениту" в обмен на Паредеса полузащитника Диего Лаксальта. Петербургская команда согласна отпустить аргентинского игрока в Серию А за €30 млн, однако "Милан" хочет сбить цену.

Стоит отметить, что "Зенит" летом 2018 года хотел подписать Лаксальта, но сделка сорвалась в последний момент, потому что "Милан" предложил более выгодные условия.

"Газета.ру"
Теги: Милан Паредес Зенит
Сегодня, 18:38
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