Новости партнеров

"Локомотив" - "Галатасарай": Смолов и Фарфан начнут матч с первых минут

"Локомотив" объявил стартовый состав на матч 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Галатасарая".

Стартовый состав: Гильерме, Игнатьев, Чорлука, Кверквелия, Рыбус, Денисов, Крыховяк, Ан. Миранчук, Ал. Миранчук, Фарфан, Смолов.

Запасные: Коченков, Ротенберг, Баринов, Тарасов, Жемалетдинов, Эдер, Хеведес.
Теги: Локомотив Галатасарай
Сегодня, 20:07
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
5
(0)
#5  SPV 77  Брянск (Сегодня, 20:34)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
А что с Фенандешем паровозы?
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
#4  Nastroenie  Москва (Сегодня, 20:28)
  • -5
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Локомотиву ничего не светит. Единственного своего приличного игрока - Борьку Борьковича Ротенберга эти недоумки держат на скамейке. Не один человек в здравом уме не будет болеть за этих дегенератов.
Регистрация: 2.12.2014 [жалоба]
#3  anonymous   (Сегодня, 20:19)
  • -1
  •  (3)
online

какже вовремя быки избавились от топ форварда Смолова, опять паровозам вдесятером играть
Регистрация: 8.01.2017 [жалоба]
#2  pivas   (Сегодня, 20:13)
  • +3
  •  (3)

Удачи Юрию Павловичу и его команде .
Регистрация: 23.05.2016 [жалоба]
#1  Яamon   (Сегодня, 20:12)
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Локомотив»
Палыч веселится, терять нечего, кули
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.