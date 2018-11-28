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Зелимхан Бакаев рассказал, что поможет "Арсеналу" добиться максимального результат в матче с "Зенитом"

Полузащитник тульского "Арсенала" Зелимхан Бакаев уверен, что команда добьется положительного результата в матче чемпионата России с "Зенитом".

"С "Краснодаром" и сегодня мы играли интенсивно, психологически и физически чувствуем себя хорошо. "Зенит" силен, но при поддержке трибун, а я уверен, что она будет на должном уровне, мы добьемся максимального результата, - цитирует Бакаева официальный сайт клуба.
Теги: Бакаев Арсенал Зенит
Сегодня, 22:24
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