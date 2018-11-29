Владислав Игнатьев: если тренер скажет, буду чаще ходить в атаку

Полузащитник "Локомотива" Владислав Игнатьев после победы над "Галатасараем" рассказал о своем голе.– Мой гол? Федя здорово прострелил и с метро надо забивать, конечно. По другому не получалось, кроме как поддеть мяч.– Если тренер скажет – буду это делать. А там я просто доиграл момент до конца.- Болельщикам, которые дождались долгожданной победы. Пришли в мороз поддержать команду. И родителям, семье.